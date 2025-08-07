Περιμένει δυναμικό «παρών» από τον κόσμο η ΑΕΚ: «Στηρίζουμε και προστατεύουμε την ομάδα στην Κύπρο»

Η ΑΕΚ αναμένεται να έχει απόψε στη Λεμεσό την υποστήριξη 2.500 και πλέον οπαδών της, υπογραμμίζοντας ότι θα πρέπει να προστατεύσουν την ομάδα, ειδικά μετά τις ποινές που έχουν επιβληθεί. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΕΡΓΟΣ

Η ΑΕΚ απόψε στην Κύπρο (19:00) θέλει να βάλει τις βάσεις της πρόκρισης στα play off του Conference League αντιμετωπίζοντας τον Άρη Λεμεσού, με τους κιτρινόμαυρους να περιμένουν τη δυναμική στήριξη του κόσμους τους.

Στο «Αλφαμέγα» αναμένεται η παρουσία 2.500 και πλέον οπαδών της Ένωσης που θα σπρώξουν με τη φωνή τους τους κιτρινόμαυρους. Ήδη άλλωστε οι παίκτες της ΑΕΚ πήραν μια πρώτη γεύση από τη στήριξη των οπαδών τους στην Κύπρο, με την αποθέωση που γνώρισε η αποστολή κατά την άφιξή της στο ξενοδοχείο στη Λεμεσό.

Σε ανακοίνωσή της η ΑΕΚ τονίζει στους φίλους της που θα βρεθούν απόψε στο γήπεδο ότι θα χρειαστεί μεγάλη προσοχή, ειδικά μετά τις ποινές που έχουν επιβληθεί από την UEFA. Στο τελευταίο παιχνίδι με τη Χάποελ Μπερ Σεβά ενεργοποιήθηκε η τιμωρία κλεισίματος του βόρειου πετάλου της OPAP Arena για τη ρεβάνς με τον Άρη Λεμεσού, ενώ επιβλήθηκε ακόμα μια ποινή μιας αγωνιστικής με διετή αναστολή.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ για τους φίλους της ενόψει του αγώνα με τον Άρη Λεμεσού

«Απόψε στην Λεμεσό, στην αγαπημένη μας Κύπρο, η ομάδα μας θα έχει την συμπαράσταση χιλιάδων Ενωσιτών. Τους ευχαριστούμε για την παρουσία τους και την τεράστια στήριξη που θα προσφέρουν στην ΑΕΚ.

Χρειάζεται όμως πάρα πολύ μεγάλη προσοχή!

Δυστυχώς, με αφορμή το εντός έδρας ματς με την Χαποέλ Μπερ Σεβά, όχι μόνο ενεργοποιήθηκε η ποινή κλεισίματος του βόρειου «πετάλου» της OPAP Arena που ήταν σε αναστολή, αλλά μας επιβλήθηκε και νέα ποινή μίας αγωνιστικής, πάλι με διετή αναστολή. Και η ενεργοποίηση της ποινής που υπήρχε και η επιβολή νέας, ήρθαν με αιτία τον μεγάλο αριθμό καπνογόνων και βεγγαλικών που εμφανίστηκαν στο προηγούμενο εντός έδρας ματς, παρά τις έντονες προειδοποιήσεις μας.

Μέσα στον Αύγουστο κρίνεται το ευρωπαϊκό μας μέλλον για φέτος. Ήδη δεν θα έχουμε τη δυναμική της έδρας μας στο σύνολό της στον επαναληπτικό με τον Άρη Λεμεσού. Μην κάνουμε την κατάσταση ακόμη πιο δύσκολη για την ΑΕΚ.

Απόψε στο γήπεδο δεν πρέπει να ανάψει ΟΥΤΕ ΕΝΑ καπνογόνο, ΟΥΤΕ ΕΝΑ βεγγαλικό! ΟΥΤΕ ΕΝΑ στρόμπο, ΟΥΤΕ μία φωτοβολίδα! Δεν πρέπει να πέσει ΟΥΤΕ ένα αντικείμενο!

Στηρίξτε την ΑΕΚ και προστατέψτε την. Δείξτε πνεύμα συνεργασίας με τους ανθρώπους της ομάδας που θα δουλέψουν σκληρά και απόψε στο γήπεδο για να διευκολύνουν και σας.

Και στη μάχη για την επιτυχία στην Ευρώπη, πρέπει να είμαστε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ».