Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει το απόγευμα της Πέμπτης (7/8, 19:00 - Cosmote Sports 2 HD) τον Άρη Λεμεσού στο «Αλφαμέγα» για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League.

Η πορεία της ΑΕΚ με προορισμό τη League Phase του Conference League συνεχίζεται. Ο Δικέφαλος έκανε το πρώτο βήμα με την πρόκριση επί της Χάποελ Μπερ Σεβά και πλέον το επόμενο εμπόδιο του είναι ο Άρης Λεμεσού. Στο πρώτο «ραντεβού» του ζευγαριού για τον τρίτο προκριματικό γύρο οι δυο ομάδες θα αναμετρηθούν στο «Αλφαμέγα» το απόγευμα της Πέμπτης (7/8, 19:00 - Cosmote Sports 2 HD).

Η Ένωση, έχοντας τη στήριξη περίπου 2.500 - 3.000 Ενωσιτών, καλείται να βάλει βάσεις πρόκρισης στην Κύπρο ενόψει της ρεβάνς των δυο ομάδων στη Νέα Φιλαδέλφεια, σε μια εβδομάδα από σήμερα (14.8, 21:00).

Θυμίζουμε πως η ομάδα που θα περάσει στα Play Offs του Conference League θα διεκδικήσει μια θέση στη League Phase της τρίτης τη τάξει διοργάνωσης της UEFA κόντρα στη νικήτρια του ζευγαριού Άντερλεχτ - Σέριφ Τίρασπολ. Το πρώτο ματς του ζευγαριού που ενδιαφέρει την ΑΕΚ θα γίνει απόψε (7/8, 21:00) στις Βρυξέλλες.

Οι σκέψεις του Μάρκο Νίκολιτς

Ο Μάρκο Νίκολιτς δεδομένα δεν θα αλλάξει την τακτική προσέγγιση που τον οδήγησε στην πρόκριση επί της Χάποελ Μπερ Σεβά. Σε αυτό το πλαίσιο ο Σέρβος τεχνικός θα παρατάξει την ΑΕΚ σε διάταξη 4-4-2, με ρόμβο στη μεσαία γραμμή.

Ο Στρακόσα θα είναι στην εστία, με τους Μουκουντί - Ρέλβας στα στόπερ και τον Πήλιο να έχει προβάδισμα για το αριστερό άκρο της άμυνας αντί του Πένραϊς. Στο δεξί άκρο της άμυνας αναμένεται να ξεκαθαρίσει η συμμετοχή του Λάζαρου Ρότα, ο οποίος λόγω αδιαθεσίας δεν πήρε μέρος στην τελευταία προπόνηση. Εφόσον δηλώσει παρών δεδομένα θα πάρει φανέλα βασικού, ενώ σε διαφορετικό ενδεχόμενο θα χρησιμοποιηθεί ποδοσφαιριστής που δεν είναι η φυσική του θέση, από τη στιγμή που ο Μόουζες Οντουμπάτζο είναι εκτός λίστας. Θυμίζουμε πως αυτό το ρόλο έχει υπηρετήσει πολλάκις επί ημερών Ματίας Αλμέιδα ο Ορμπελίν Πινέδα.

Από εκεί και πέρα ο αρχηγός Πέτρος Μάνταλος θα είναι στο «6», στο ρόλο του deep - lying playmaker, στη βάση του ρόμβου. Προβάδισμα για εσωτερικοί μέσοι έχουν Περέιρα και Πινέδα, με τον Μεξικάνο να υπάρχει φυσικά και ο αστερίσκος για το δεξί άκρο της άμυνας. Στην επίθεση δεδομένα θα ξεκινήσει ο Ζίνι, με τους Κοϊτά, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς και Μαρίν να διεκδικούν τις θέσεις του δεύτερου επιθετικού και του επιτελικού μέσου.

Η ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ για τα ματς με τον Άρη Λεμεσού

Θυμίζουμε πως ο νεοαποκτηθέντας Λούκα Γιόβιτς αντικατέστησε τον Άντονι Μαρσιάλ στην ευρωπαϊκή λίστα, όμως ο Σέρβος φορ δεν ταξίδεψε με την αποστολή στην Κύπρο. Από εκεί και πέρα εκτός παραμένουν οι Μόουζες Οντουμπάτζο - Νίκλας Ελίασον, ο τραυματίας Δημήτρης Καλοσκάμης και οι εκτός πλάνων Σίμος Μήτογλου - Νταμιάν Σιμάνσκι.

Η ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ:

Στρακόσα, Μπρινιόλι, Αγγελόπουλος, Μπαλαμώτης, Κολιμάτσης, Ρέλβας, Μουκουντί, Μάριν, Βίντα, Πενράις, Πήλιος, Ρότα, Κοσίδης, Γκατσίνοβιτς, Γιόνσον, Λιούμπισιτς, Μάνταλος, Περέιρα, Πινέδα, Κοϊτά, Κουτέσα, Γιόβιτς, Πιερό, Ζίνι.