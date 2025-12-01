Η ΑΕΚ δεν θα αναγκαστεί να στερηθεί τις υπηρεσίες του Αρόλντ Μουκουντί για το Copa Africa.

Το αναμενόμενο έγινε και επίσημο. Ο Αρόλντ Μουκουντί δεν συμπεριλήφθηκε στις κλήσεις της Εθνικής Καμερούν για το Copa Africa. Ο στόπερ της ΑΕΚ μετρά 18 συμμετοχές με το εθνόσημο, όμως η τελευταία εξ αυτών ήρθε τον Ιούνιο του 2024.

Έκτοτε, ο Μουκουντί δεν διατηρεί και τις καλύτερες σχέσεις με την Ομοσπονδία του Καμερούν και για αυτό η παράλειψή του από τις κλήσεις της ομάδας για το Copa Africa δεν αποτελεί ιδιαίτερη έκπληξη. Έτσι, η Ένωση δεν θα στερηθεί τις υπηρεσίες του για το κρίσιμο τελευταίο παιχνίδι της League Phase του Conference League (18/12) αλλά και τον αγώνα κόντρα στον ΟΦΗ (21/12) πριν τη χειμερινή διακοπή.