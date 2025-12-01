Μουκουντί: Και τυπικά χωρίς τον στόπερ της ΑΕΚ στο Copa Africa το Καμερούν
Το αναμενόμενο έγινε και επίσημο. Ο Αρόλντ Μουκουντί δεν συμπεριλήφθηκε στις κλήσεις της Εθνικής Καμερούν για το Copa Africa. Ο στόπερ της ΑΕΚ μετρά 18 συμμετοχές με το εθνόσημο, όμως η τελευταία εξ αυτών ήρθε τον Ιούνιο του 2024.
Έκτοτε, ο Μουκουντί δεν διατηρεί και τις καλύτερες σχέσεις με την Ομοσπονδία του Καμερούν και για αυτό η παράλειψή του από τις κλήσεις της ομάδας για το Copa Africa δεν αποτελεί ιδιαίτερη έκπληξη. Έτσι, η Ένωση δεν θα στερηθεί τις υπηρεσίες του για το κρίσιμο τελευταίο παιχνίδι της League Phase του Conference League (18/12) αλλά και τον αγώνα κόντρα στον ΟΦΗ (21/12) πριν τη χειμερινή διακοπή.
⚽️🔥— Les Lions Indomptables Officiel (@LIndomptables) December 1, 2025
Voici les 28 #LionsIndomptables qui défendront les couleurs du Cameroun à la CAN TotalEnergies Maroc 2025. #CANTOTALENERGIES2025 | #WEARELIONSWECAN | #GOLIONS | #ALLEZLESLIONS | #LETSROARTOGETHER | #INDOMPTABLES | pic.twitter.com/wRvOl2CpUi
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.