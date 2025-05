Ούτε έναν ούτε δύο αλλά 23 στους 23 κερδισμένους τελικούς μετρούν οι ισπανικοί σύλλογοι από το 2001, με την Τσέλσι απόψε (22:00) να έχει την ευκαιρία να σταματήσει αυτό το σερί απέναντι στην Μπέτις.

Ο μεγάλος τελικός του Conference League είναι προ των πυλών, καθώς απόψε (22:00) Τσέλσι και Ρεάλ Μπέτις θα μονομαχήσουν για το ποια από τις δυο θα πάρει τα «σκήπτρα» του Ολυμπιακού και θα σηκώσει την κούπα της τρίτης τη τάξει διοργάνωσης της UEFA.

Οι «μπλε» του Λονδίνου θέλουν να επιστρέψουν στις επιτυχίες και να κλείσουν τη σεζόν με ακόμη μια ευρωπαϊκή κούπα στη συλλογή τους, ενώ από την άλλη οι Ανδαλουσιανοί όντας το αουτσάιντερ του τελικού δεν έχουν παρά να δώσουν τη δική τους μάχη και να κατακτήσουν το πρώτο ευρωπαϊκό κύπελλο της ιστορίας τους!

Ωστόσο, ο τελικός αυτός έχει και μια ιδιαιτερότητα, η οποία είτε θα σταματήσει από την ομάδα του Μαρέσκα, είτε θα συνεχιστεί για ακόμη μια σεζόν! Από το 2002 μέχρι σήμερα, 23 χρόνια μετά, οι ισπανικοί σύλλογοι μετρούν το απόλυτο 23/23 σε τελικούς διοργανώσεων της UEFA! Τελευταία ισπανική ομάδα που ηττήθηκε σε τελικό ήταν η Βαλένθια το 2001, «λυγίζοντας» από την Μπάγερν Μονάχου στα πέναλτι του τελικού του Champions League.

Έκτοτε ακολούθησαν 23 παρουσίες από την Ισπανία με ισάριθμα τρόπαια, ενώ είχαμε και 4 «εμφυλίους». Στο διάστημα αυτών των χρόνων η Ρεάλ Μαδρίτης κατέκτησε 7 από τα 15 Champions League που έχει στην τροπαιοθήκη της, άλλα τόσα (7) Europa League (και UEFA Cup) σήκωσε η Σεβίλλη, 4 κούπες «με τα μεγάλα αυτιά» πανηγύρισε η Μπαρτσελόνα, 3 Europa πήρε στη Μαδρίτη η Ατλέτικο, η Βαλένθια με τον Μπενίτεθ στον πάγκο έφτασε στην κορυφή του Champions League και η Βιγιαρεάλ σε εκείνη του Europa, σε έναν επικό τελικό με τη Γιουνάιτεντ που κρίθηκε στα πέναλτι με σκορ 11-10!

