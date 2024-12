Κόντρα στην Βίκινγκουρ ο Παναθηναϊκός στην νοκ άουτ φάση του Conference League

Η κληρωτίδα έφερε στον δρόμο του Παναθηναϊκού την Βίκινγκουρ από την Ισλανδία για την νοκ άουτ φάση του Conference League.

Η Ισλανδία θα είναι η επόμενη «στάση» του Παναθηναϊκού στο ταξίδι του στο φετινό Conference League, αφού οι «πράσινοι» κληρώθηκαν με την Βίκινγκουρ από την χώρα των πάγων για την νοκ άουτ φάση της διοργάνωσης.

Το «τριφύλλι» κατόρθωσε χθες να επικρατήσει με 4-0 της Ντινάμο Μινσκ στην τελευταία αγωνιστική του League Stage του Conference League, τερματίζοντας έτσι στην 13η θέση και αποφεύγοντας μία πρόωρη συνάντηση από την Τσέλσι.

Τα παιχνίδια μεταξύ των δύο ομάδων θα γίνουν τον Φλεβάρη, με το πρώτο ματς να είναι προγραμματισμένο για τις 13 του μήνα και το δεύτερο για τις 20. Το πρώτο ματς θα γίνει στην Ισλανδία και η ρεβάνς θα γίνει στο ΟΑΚΑ, επειδή ο Παναθηναϊκός τερμάτισε σε υψηλότερη θέση.

Η ομάδα που θα καταφέρει να προκριθεί από την φάση αυτή θα αντιμετωπίσει είτε την Ραπίντ Βιέννης είτε την Φιορεντίνα στον γύρο των «16» σε αγώνες που θα γίνουν τον Μάρτιο (6 και 13). Η κλήρωση που θα καθορίσει τον αντίπαλο για την φάση αυτή της διοργάνωσης θα γίνει στις 21 Φεβρουαρίου.

Our opponent for the knockout phase play-off !#PAOFC #Panathinaikos pic.twitter.com/OiNRb6aUbi