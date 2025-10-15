Τεττέη: Η πρώτη του ανάρτηση μετά το mega - deal της Κηφισιάς με τον Παναθηναϊκό
Παίκτης του Παναθηναϊκού θα πρέπει να θεωρείται ο Ανδρέας Τεττέη. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ η Κηφισιά έκλεισε «mega deal» με το Τριφύλλι για την πώληση τόσο του 24χρονου φορ, όσο και του Παύλου Παντελίδη για ποσό άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ, διατηρώντας παράλληλα ποσοστό μεταπώλησης της τάξης του 30% και για τους δύο.
Λίγο μετά αφού έγινε γνωστή αυτή η σπουδαία εξέλιξη ο Τεττέη έκανε story για... όνειρο που έγινε πραγματικότητα.
«Τα όνειρα παραμένουν όνειρα μέχρι να ξυπνήσεις και να τα κάνεις αληθινά», ανέφερε στην ανάρτηση του ο Έλληνας striker.
