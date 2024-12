Οι πέντε πιθανότεροι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού στην νοκ άουτ φάση του Conference League

Οι πέντε ομάδες που συγκεντρώνουν τις περισσότερες πιθανότητες για να βρεθούν στον δρόμο του Παναθηναϊκού στην νοκ άουτ φάση του Conference League, μετά την αυριανή κλήρωση.

Η γνωστή πλέον σε όλυος μας σελίδα, Football Meets Data έκατσε και υπολογίσε τις πέντε πιο πιθανές αντιπάλους των ομάδων για την νοκ άουτ φάση του Conference League, δηλαδή τον ενδιάμεσο γύρο που υπάρχει στην διοργάνωση, όπου κοντράρονται μεταξύ τους τα κλαμπ που θα καταλάβουν τις θέσεις 9-24.

Ο Παναθηναϊκός, που παίζει απόψε στο ΟΑΚΑ κόντρα στην Ντινάμο Μινσκ (22:00-Cosmote Sport 2), είναι μία από τις ομάδες που θα βρεθεί στις θέσεις αυτές. Νωρίτερα ρίξαμε μία ματιά με την βοήθεια της σελίδας αυτής στις πιθανότητες που έχουν οι «πράσινοι» να πέσουν πάνω είτε στην Τσέλσι είτε στην άλλη ομάδα της πρώτης δυάδας στην φάση των «16». Ωστόσο, για να βρεθούν εκεί οι «πράσινοι» θα πρέπει πρώτα να περάσουν ένα εμπόδιο που θα βρεθεί στον δρόμο τους στον ενδιάμεσο γύρο, αφού ότι και να κάνουν πλέον δεν προλαβαίνουν την πρώτη οκτάδα, που δίνει εισιτήριο κατευθείαν για τους «16», μετά τις γκέλες που έκαναν με Τζουργκάρντεν και Μπόρατς.

Σύμφωνα, λοιπόν, με το FMD οι πέντε ομάδες που συγκεντρώνουν τις περισσότερες πιθανότητες για να κληρωθούν με το «τριφύλλι» στην αυριανή κλήρωση είναι (κατά φθίνουσα σειρά) οι Ολίμπια Λιουμπλιάνας, η Κοπεγχάγη, η Ρεάλ Μπέτις, η Ομόνοια και η Πάφος.

📊📈📉 Who is each team's most likely opponent in UECL KO Playoff (if they qualify for that round)?



The table reports Top 5 opponents that appear most often for each team in our simulations.



Bear in mind that in most cases Top 5 probable opponents cover 30%-50% of overall… pic.twitter.com/bfUNMMHF07