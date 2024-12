Ο Παναθηναϊκός είναι η δεύτερη πιο πιθανή ομάδα για να αντιμετωπίσει την Τσέλσι ή την άλλη ομάδα που θα τερματίσει στις πρώτες δύο θέσεις στην φάση των «16» του Conference League.

Μόλις χθες είχαμε αναφερθεί στις θέσεις που δεν πρέπει να τερματίσει ο Παναθηναϊκός για να καταφέρει να αποφύγει μία πιθανή συνάντηση με την Τσέλσι στους «16» της διοργάνωσης τονίζοντας παράλληλα τους αγώνες των αντιπάλων του που θα παίξουν ρόλο στην τελική του κατάταξη.

Το Football Meets Data επανήλθε σήμερα με μία νέα ανάρτηση η οποία σχετιζόταν με το ποιες ομάδες έχουν τις περισσότερες πιθανότητες να τερματίσουν στις θέσεις 15-18 και κατ' επέκταση να πέσουν πάνω είτε στην Τσέλσι είτε στην άλλη ομάδα που θα βρεθεί στην πρώτη δυάδα στην φάση των «16» της διοργάνωσης.

Likelihood to finish on places 15-18 in the UECL table which leads to facing one of the Top 2 teams in Round of 16 (Chelsea 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 or, possibly, Fiorentina 🇮🇹):



47% 🇸🇮 Olimpija

43% 🇬🇷 Panathinaikos

42% 🇨🇾 Omonia

41% 🇨🇾 Pafos

33% 🇪🇸 Betis

30% 🇩🇪 Heidenheim

28% 🇩🇰 FCK

25% 🇸🇪…