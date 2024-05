Απίστευτος Ροντινέι, έκανε ανάρτηση στα ελληνικά μετά την κατάκτηση του Conference League και δήλωσε ακόμα άυπνος, χωρίς να τον... ενδιαφέρει ιδιαίτερα.

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Conference League επικρατώντας 1-0 της Φιορεντίνα στην «Opap Arena» και το γιόρτασε μέχρι πρωίας με τους φίλους της ομάδας στην «καρδιά» του Πειραιά.

Η αποστολή των Πειραιωτών έφτασε στο Δημοτικό Θέατρο στο ανοιχτό πούλμαν στις 5 η ώρα το πρώι της Πέμπτης (30/05) όπου την περίμεναν χιλιάδες κόσμου!

Ως αποτέλεσμα, πολλοί σήμερα είναι... αύπνοι, μαζί τους και ο Ροντινέι!

Ο Βραζιλιάνος μπακ της ομάδας έκανε σχετική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram γράφοντας στα ελληνικά:

«Καλημέρα, είμαι ακόμα άυπνος και απολαμβάνω we are the champions (είμαστε πρωταθλητές)»,.

Εδώ η ανάρτησή του: