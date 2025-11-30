Ο Ολυμπιακός εκτός από το Αγρίνιο βλέπει και Νορβηγία: Τι θέλει για Βίκινγκ και Μπόντο Γκλιμτ

Εκτός από το ματς με τον Παναιτωλικό, το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού είναι και στην τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος Νορβηγίας.

Το ελληνικό πρωτάθλημα βρίσκεται ακόμα στη 12η αγωνιστική, με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει τον Παναιτωλικό, όμως το ενδιαφέρον των «ερυθρόλευκων» σήμερα, εκτός από το Αγρίνιο, θα είναι και στη Νορβηγία. Εκεί όπου ολοκληρώνεται μια σεζόν… θρίλερ, με τον τίτλο να διεκδικείται από τη Βίκινγκ και τη Μπόντο Γκλιμτ.

Η βαθμολογία

Βίκινγκ – 68 βαθμοί Μπόντο Γκλιμτ – 67 βαθμοί Τρόμσο – 54 βαθμοί

Τα σημερινά παιχνίδια

Μπόντο Γκλιμτ – Φρέντρικσταντ (18:00)

Βίκινγκ – Βαλερένγκα (18:00)

Γιατί στον Ολυμπιακό ενδιαφέρονται για την εξέλιξη της Eliteserien; Πολύ απλά γιατί μόνο η Μπόντο Γκλιμτ είναι πάνω από τους Πειραιώτες στην ειδική βαθμολογία για το απευθείας εισιτήριο της League Phase του Champions League της νέας σεζόν και έχει ελπίδες να κατακτήσει τον τίτλο στη χώρα της. Η Ρέιντζερς έχει μείνει αρκετά πίσω και δεν έχει πιθανότητες, ενώ η Κοπεγχάγη είναι 4η στη Δανία.

[🔵 UCL rebalancing race update]



❗️ SIX clubs from the list increased their coefficient this week!



▪️🇺🇦 Shakhtar climbed 3 places (❗️), overtaking 🇭🇷 Dinamo, 🇦🇹 Salzburg, 🇬🇷 PAOK!

▪️🇬🇷 PAOK moved within a single point to 🇭🇷 Dinamo and 🇦🇹 Salzburg!

▪️🇩🇰 FCK decreased the gap to… pic.twitter.com/LSWSZo5PL3 — Football Meets Data (@fmeetsdata) November 29, 2025

Τι θέλει ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός, πολύ απλά, θέλει το πρωτάθλημα στη Νορβηγία να μην το πάρει η Μπόντο. Κάτι που θα συμβεί αν η Βίκινγκ κερδίσει τη Φρέντρικσταντ σήμερα εντός έδρας ή αν πάρει ισοπαλία και δεν κερδίσει η συνδιεκδικήτρια του πρωταθλήματος.

Αν γίνει αυτό και οι «ερυθρόλευκοι» τερματίσουν πρώτοι στο τέλος της σεζόν, θα δώσουν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το «παρών» στη League Stage του Champions League.

Ο άλλος δρόμος…

Ακόμα όμως και αν… στραβώσουν τα πράγματα για τον Ολυμπιακό και η Μπόντο στεφθεί πρωταθλήτρια, τότε οι Πειραιώτες έχουν ακόμα μία ευκαιρία για να πάρουν το πολυπόθητο εισιτήριο. Θα πρέπει όμως, στα τρία ματς που απομένουν, να μαζέψουν περισσότερους πόντους από τους Νορβηγούς και να τους ξεπεράσουν στην ειδική βαθμολογία.