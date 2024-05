Ιστορικό επίτευγμα από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, με τον Ισπανό τεχνικό του Ολυμπιακού να γίνεται μόλις ο δεύτερος προπονητής στην ιστορία με back to back κατακτήσεις ευρωπαϊκών τίτλων με διαφορετικές ομάδες!

Ο Ολυμπιακός έγραψε ιστορία. Μια ανεπανάλληπτη ιστορία την οποία ονειρεύονταν επί δεκαετίες οι «ερυθρόλευκοι». Με γκολ του Αγιούμπ Ελ Καμπί στην παράταση, οι Πειραιώτες επικράτησαν της Φιορεντίνα με 1-0 και έγιναν η πρώτη ελληνική ομάδα με ευρωπαϊκό τίτλο.

Μια ομάδα η οποία φέρει την υπογραφή του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο Ισπανός κατάφερε να γράψει τη δική του χρυσή ιστορία με τον Ολυμπιακό, η οποία θα μείνει για πάντα στη... Βίβλο των «ερυθρολεύκων». Κατάφερε ωστόσο να γράψει και μια ιστορία που σαν αυτή, μόνο ένας είχε καταφέρει να σημειώσει στο παρελθόν

Ο έμπειρος τεχνικός του Ολυμπιακού έγινε μόλις ο δεύτερος προπονητής ever με back to back κατακτήσεις ευρωπαϊκών τίτλων, με δύο διαφορετικές ομάδες. Το έκανε πέρσι με τη Σεβίλλη, οδηγώντας τους Ανδαλουσιανούς στην κατάκτηση του Europa League. Το έκανε φέτος με τον Ολυμπιακό, οδηγώντας τους Πειραιώτες στην κατάκτηση του Conference League.

Ο Βάσκος έγινε μόλις ο δεύτερος που σημειώνει αυτό το μυθικό επίτευγμα. Μόνο ο Ράφα Μπενίτεθ ήταν μέχρι χθες στη συγκεκριμένη λίστα. Ο Ισπανός είχε οδηγήσει το 2004 τη Βαλένθια στην κατάκτηση του τότε UEFA Cup, ενώ έναν χρόνο αργότερα ανέβασε στην κορυφή της Ευρώπης τη Λίβερπουλ κατακτώντας το Champions League σε εκείνον τον «θρυλικό» τελικό της Κωνσταντινούπολης.

José Luis Mendilibar becomes the second coach to win a European trophy in consecutive seasons at different clubs. Last season he won the Europa League with Sevilla, and now the Conference League with Olympiacos.



