Καρπετόπουλος για το Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: «Ο Ολυμπιακός θα φωνάζει και μετά το ματς για πέναλτι στον Καμπελά»!
Ο Αντώνης Καρπετόπουλος χαρακτήρισε εν μέρει πειραματική την ενδεκάδα που παρέταξε ο Μεντιλίμπαρ, σχολιάζει στo LIVE του Gazzetta όσα είδε στο πρώτο μέρος και την φάση που ο Ολυμπιακός ζήτησε πέναλτι:
«Η κομμάτι πειραματική εντεκάδα με την οποία ο Μεντιλιμπαρ εμφάνισε τον Ολυμπιακό επέτρεψε στον Παναθηναϊκό να μπει λίγο καλύτερα στο παιχνίδι. Οι Πράσινοι κράτησαν περισσότερο την μπάλα και προσπάθησαν να χτυπήσουν τον Ολυμπιακό στα δεξιά του κυρίως γιατί ο Κοστίνια μοιάζει να αγωνίζεται ακάλυπτος. Όσο πέρναγε η ώρα ο Ολυμπιακός βασισμένος στο σπουδαίο παιχνίδι του Σιπιονι κέρδισε μπάλα και μέτρα. Αναζητούνται και από τους δύο φάσεις- η μοναδική προέκυψε μετά από μια ταραχή του Ντραγκοφσκι. Ο Ολυμπιακός θα φωνάζει και μετά το ματς για πέναλτι στον Καμπελα κατηγορώντας τους Γερμανούς διαιτητές που το αρνήθηκαν. Η φάση είναι ότι πρέπει για να συνεχιστεί το ντέρμπι και μετά το τέλος του».
