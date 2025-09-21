Ο Αντώνης Καρπετόπουλος σχολίασε στο Gazzetta το πρώτο ημίχρονο του ντέρμπι. Τι είπε για την ενδεκάδα του Μεντιλίμπαρ και τη φάση που ο Ολυμπιακός ζήτησε πέναλτι!

Ο Αντώνης Καρπετόπουλος χαρακτήρισε εν μέρει πειραματική την ενδεκάδα που παρέταξε ο Μεντιλίμπαρ, σχολιάζει στo LIVE του Gazzetta όσα είδε στο πρώτο μέρος και την φάση που ο Ολυμπιακός ζήτησε πέναλτι:

«Η κομμάτι πειραματική εντεκάδα με την οποία ο Μεντιλιμπαρ εμφάνισε τον Ολυμπιακό επέτρεψε στον Παναθηναϊκό να μπει λίγο καλύτερα στο παιχνίδι. Οι Πράσινοι κράτησαν περισσότερο την μπάλα και προσπάθησαν να χτυπήσουν τον Ολυμπιακό στα δεξιά του κυρίως γιατί ο Κοστίνια μοιάζει να αγωνίζεται ακάλυπτος. Όσο πέρναγε η ώρα ο Ολυμπιακός βασισμένος στο σπουδαίο παιχνίδι του Σιπιονι κέρδισε μπάλα και μέτρα. Αναζητούνται και από τους δύο φάσεις- η μοναδική προέκυψε μετά από μια ταραχή του Ντραγκοφσκι. Ο Ολυμπιακός θα φωνάζει και μετά το ματς για πέναλτι στον Καμπελα κατηγορώντας τους Γερμανούς διαιτητές που το αρνήθηκαν. Η φάση είναι ότι πρέπει για να συνεχιστεί το ντέρμπι και μετά το τέλος του».