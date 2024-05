Ξέφρενοι πανηγυρισμοί των οπαδών των ερυθρόλευκων σε όλη την Ελλάδα. Δείτε βίντεο.

Στον έβδομο ουρανό έστειλε ο Ολυμπιακός τον κόσμο του, με την κατάκτηση του Europa Conference League, μετά το 1-0 που σημείωσε επί της Φιορεντίνα με τον ήρωα Ελ Κααμπί.

Ο Πειραιάς καίγεται κυριολεκτικά, καθώς οι φίλαθλοι των ερυθρολεύκων έχουν στήσει κανονική μεταμεσονύκτια γιορτή. Το ίδιο γίνεται και στην Αθήνα, καθώς και σε πολλές πόλεις της Ελλάδας, όπου φίλαθλοι του Ολυμπιακού έχουν ξεχυθεί στους δρόμους.

💥 Incredible scenes in Piraeus as Olympiacos fans celebrate winning the Europa Conference League 🏆🔴#UECLFinal



🎥 @Than_Kritikos pic.twitter.com/cB6DDT0iAS