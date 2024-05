Οι διοργανωτές του τελικού διευθετούν και τις τελευταίες λεπτομέρειες για το μεγάλο ματς και τα αποδυτήρια που πήρε ο Ολυμπιακός έχουν και εύλογα έντονο «ερυθρόλευκο» χρώμα.

Σε ρυθμούς τελικού του Conference League κινείται όλος ο «οργανισμός» του Ολυμπιακού, όπως φυσικά και οι διοργανωτές του μεγάλου ματς με τη Φιορεντίνα που διευθετούν και τις τελευταίες λεπτομέρειες.

Στα αποδυτήρια που πήραν οι Πειραιώτες στην «OPAP Arena» κυριαρχεί και εύλογα το έντονο «ερυθρόλευκο» χρώμα, ενώ δεσπόζει και ένα λιοντάρι.

Our team's dressing room for the big #UECLfinal is all set! #Olympiacos #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/t8Pw51DgPY