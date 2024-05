Μέσα σε ένα βίντεο περίπου 2,5 λεπτών ο επίσημος λογαριασμός του Conference League μάς θύμισε τα 18 τέρματα του Ολυμπιακού στα 8 παιχνίδια της διοργάνωσης.

Αρχής γενομένης από το 1-0 κόντρα στη Φερεντσβάρος με σκόρερ τον Ελ Κααμπί, όταν έκανε μεγάλο βήμα προς τους «16» του Conference League, ο επίσημος λογαριασμός της διοργάνωσης συγκέντρωσε και τα 18 τέρματα του Ολυμπιακού στα 8 του παιχνίδια μέχρι τον μεγάλο τελικό κόντρα στην Φιορεντίνα την Τετάρτη (29/05, 22:00). Μέσα σε περίπου 2,5 λεπτά όλα τα τέρματα των Πειραιτών μέχρι το τέλος της διαδρομής.

Δείτε το βίντεο:

⚽️ 18 goals in 8 games this season in the #UECL 🙌@olympiacosfc || #UECLfinal pic.twitter.com/XGrW6wYgZA