Η UEFA υπέπεσε σε... επική γκάφα στο Twitter, καθώς ρώτησε το κοινό εάν ο τιμωρημένος Ντάνιελ Ποντένσε θα κάνει τη διαφορά στο ματς του Ολυμπιακού κόντρα στη Φενέρμπαχτσε.

Απίστευτη γκάφα της UEFA, η οποία ρώτησε το κοινό της στο Twitter εάν θα κάνει τη διαφορά ο τιμωρημένος Ντάνιελ Ποντένσε στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, την ερχόμενη Πέμπτη (11/4) για τα προημιτελικά του Conference League.

Ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής των Πειραιωτών θα είναι απών από το πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι, καθώς έχει συμπληρώσει κάρτες. Παρόλα αυτά, τα social media της UEFA δεν το πήραν... χαμπάρι και υπέπεσαν σε επική γκάφα με post τους στο Twitter.

Συγκεκριμένα, έθεσαν την παρακάτω ερώτηση τον κόσμο: «Ντάνιελ Ποντένσε ή Σεμπάστιαν Σιμάνσκι: Ποιος θα κάνει τη διαφορά την Πέμπτη;».



Podence or Szymański: Who'll have the bigger impact on Thursday? ✨#UECL pic.twitter.com/hzGNks594v