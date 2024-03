Ο Ολυμπιακός μετρά το απόλυτο κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, που από την πλευρά της διατηρεί πικρές αναμνήσεις από τις αναμετρήσεις της με ελληνικές ομάδες.

Για δεύτερη φορά στην ιστορία τους θα συγκρουστούν Ολυμπιακός και Φενέρμπαχτσε που κληρώθηκαν σήμερα (15/3) στα προημιτελικά του Conference League και οι «ερυθρόλευκοι» διαθέτουν το know how.

Βλέπετε τη σεζόν 2021/22 ήταν μαζί στον Ομιλο του Europa και οι Πειραιώτες έκαναν το απόλυτο εναντίον της, αφού κέρδισαν 1-0 στο Φάλητο με τέρμα του Τικίνιο στο 88’, ενώ στον πρώτο γύρο είχε πραγματοποιήσει έναν.. .υγιεινό περίπατο στο «Σουκρού Σαράτσογλου». Σε ένα ματς όπου ο Μασούρας «σμπαράλιασε» την αντίπαλη άμυνα και βρήκε δις στόχο, ενώ έδωσε και την ασίστ στον Τικίνιο για το 0-1.

Ευρύτερα οι Πειραιώτες έχουν ρεκόρ 6-2-3 κόντρα σε τουρκικές ομάδες, όπου έχουν χάσει μόνο δύο φορές από τη Γαλατά (2003, 2008) και μία από την Μπεσίκτας (2017).

Μάλιστα στην Ελλάδα είναι αήττητοι εναντίον τους (3-2-0) και έχουν καταγράψει και ορισμένες άλλες ιστορικές νίκες όπως για παράδειγμα το 3-0 της Ριζούπολης κόντρα στη Γαλατά με τη… θρυλική πια «λόμπα» του Τζιοβάνι.



Συν τοις άλλοις στη γειτονική χώρα επικράτησαν των Μπασάκσεχιρ (2019), Οσμάνλισπορ (2017).

Η Φενέρ από την πλευρά της πλην του Ολυμπιακού αντιμετώπισε παλαιότερα και τους Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, Ατρόμητο και διατηρεί… πικρές αναμνήσεις από τις κόντρες της με ελληνικές ομάδες.

Οι «πράσινοι» την απέκλεισαν το 2002 από το τότε Κύπελλο ΟΥΕΦΑ με ισοπαλία 1-1 εκτός και νίκη 4-1 στη Λεωφόρο, ο Δικέφαλος το 2010 από το Europa με το ιστορικό γκολ του Μουσλίμοβιτς στην παράταση του «Σουκρού Σαρτάτσογλου» (1-0 στην Τούμπα, 0-1 η κανονική διάρκεια στη γειτονική χώρα) και απέκλεισε μόνο τους Περιστεριώτες το 2015 με δύο νίκες στο Europa (1-0 εδώ, 3-0 εκεί).

Ολυμπιακός vs Φενέρμπαχτσε: 2-0-0

Ολυμπιακός vs τουρκικών ομάδων: 6-2-3

Ολυμπιακός γηπεδούχος vs τουρκικών ομάδων: 3-2-0

Ολυμπιακός φιλοξενούμενος vs τουρκικών ομάδων: 3-0-3

Φενέρμπαχτσε vs ελληνικών ομάδων: 2-2-4

Φενέρμπαχτσε γηπεδούχος vs ελληνικών ομάδων: 1-2-1

Φενέρμπαχτσε φιλοξενούμενη vs ελληνικών ομάδων: 1-0-3