Αντιπροσωπεία φιλάθλων του Ολυμπιακού από Σύρο, Σαντορίνη αλλά και Τήνο βράβευσαν το στέλεχος της ΠΑΕ και τον Ισπανό τεχνικό της.

Φίλαθλοι των Πειραιωτών από τα νησιά των Σύρου, Σαντορίνης και Τήνου υποδέχθηκαν και βράβευσαν τον Αντιπρόεδρο και Γενικό Διευθυντή του Ολυμπιακού, Κώστα Καραπαπά, καθώς και τον προπονητή της ομάδας, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Μπορείτε να δείτε πιο κάτω και τις σχετικές φωτογραφίες, όπως αυτές αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των Πειραιωτών που έως και αύριο Τετάρτη θα βρίσκονται στο νησί της Σύρου για τον αγώνα Κυπέλλου με την τοπική Ελλάδα Σύρου.