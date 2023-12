Η Λέγκια τιμωρήθηκε με βαρύ πρόστιμο, αλλά και απαγόρευση μετακίνησης των οπαδών για τα σοβαρά επεισόδια που έγιναν στο Μπέρμιγχαμ.

Η Λέγκια Βαρσοβίας τιμωρήθηκε με πρόστιμο 100.000 ευρώ, ενώ απαγορεύτηκε στον σύλλογο να πουλήσει εισιτήρια εκτός έδρας σε φιλάθλους για τους επόμενους πέντε ευρωπαϊκούς αγώνες. Η UEFA προχώρησε σε αυτή την τιμωρία μετά τα σοβαρά επεισόδια που είχαν προκαλέσει οι Πολωνοί οπαδοί στο Μπέρμιγχαμ. Τέσσερις αστυνομικοί διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ 46 άτομα συνελήφθησαν. Μάλιστα, η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική Ομοσπονδία δεν έμεινε εκεί, αφού διέταξε τη Λέγκια να έρθει σε άμεση επαφή με τη Βίλα για τη διευθέτηση των ζημιών που προκάλεσαν οι οπαδοί της και αφορούν σπασμένους φράχτες και στύλους φωτισμού.



30.11.2023, Aston Villa - Legia Warszawa🇵🇱 Police not allowed Legia fans into ground. Legia fans now outside the ground throwing Glass bottles into the ground at villa fans https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/L8vlmUL0DJ