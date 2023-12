Ο απολογισμός των σοβαρών επεισοδίων έξω από το Βίλα Παρκ πριν από τον αγώνα της Άστον Βίλα με τη Λέγκια Βαρσοβίας για το Europa Conference League είναι ο τραυματισμός τριών αστυνομικών και δεκάδες συλλήψεις.

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν έξω από το «Villa Park» πριν από τον αγώνα Άστον Βίλα - Λέγκια για το Conference League, με απολογισμό τρεις τραυματίες αστυνομικούς και 39 συλλήψεις!

Οι οπαδοί της Λέγκια ήταν συγκεντρωμένοι στο parking και εκτόξευσαν φωτοβολίδες, καπνογόνα και λοιπά αντικείμενα προς τις δυνάμεις της Αστυνομίας που προσπάθησαν να καταστείλουν την ένταση και να κατευθύνουν το πλήθος προς τις κερκίδες.

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, τέσσερις αστυνομικοί τραυματίστηκαν - ο ένας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο - μαζί με δύο αστυνομικά άλογα και δύο αστυνομικούς σκύλους, καθώς εκτοξεύτηκαν προς το μέρος τους αντικείμενα συμπεριλαμβανομένων φωτοβολίδων.

Μέχρι στιγμής έχουμε προβεί σε 39 συλλήψεις ως ύποπτοι για αδικήματα όπως βίαιη διατάραξη και επίθεση εναντίον αστυνομικού και έχουν τεθεί υπό κράτηση για ανάκριση.

Σύμφωνα με το «Athletic» τα επεισόδια αποδίδονται στο γεγονός ότι η φιλοξενούμενη ομάδα δεν μοίρασε τα κανονισμένα εισιτήρια στους οπαδούς έξω από το γήπεδο.

Η Λέγκια μάλιστα εξέδωσε ανακοίνωση 30 λεπτά πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση της Βίλα να μειώσει τη διάθεση των εισιτηρίων "επιδείνωσε χωρίς λόγο την ατμόσφαιρα". Συγκεκριμένα οι άνθρωποι της ομάδας αναφέρουν ότι η κατανομή των εισιτηρίων για την αναμέτρηση μειώθηκε λόγω ανησυχιών μετά από προηγούμενα περιστατικά βίας.

Συγκεκριμένα οι Πολωνοί ισχυρίζονται ότι η χωρητικότητά της στο Villa Park μειώθηκε σε 890, ενώ η Βίλα ισχυρίζεται ότι ήταν 1.002.

Οι κανονισμοί της UEFA αναφέρουν ότι οι γηπεδούχοι σύλλογοι πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον το 5% της χωρητικότητας του γηπέδου τους αποκλειστικά στους φιλοξενούμενους οπαδούς - αυτό θα αντιστοιχούσε σε 2.100 θέσεις στο Villa Park.

