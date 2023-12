Σοκάρουν τα επεισόδια στο Μπέρμιγχαμ με... πρωταγωνιστές τους οπαδούς της Λέγκια. Φωνές διαμαρτυρίες και... πετάξτε τους εκτός Ευρώπης!

Οι οπαδοί της Λέγκια... φρόντισαν να κάνουν άνω - κάτω το Μπέρμιγχαμ και τα επεισόδια που προκάλεσαν έφεραν έντονες φωνές διαμαρτυρίες. Η διοίκηση της Άστον Βίλα έστειλε επιστολή διαμαρτυρίας στην UEFA, ενώ και η αστυνομία της χώρας ετοιμάζεται να βάλει... φρένο σε μελλοντικές επισκέψεις Πολωνών οπαδών στη χώρα. Ο απολογισμός από τα σοβαρά επεισόδια είναι πέντε αξιωματικοί τραυματίες, καθώς και δυο άλογα, αλλά και δυο σκυλιά της αστυνομίας, ενώ αρκετές είναι και οι υλικές ζημιές

«Δυστυχώς η Λέγκια έχει γίνει γνωστή στην Ευρώπη για την απαίσια συμπεριφορά των οπαδών. Μίλησα με την UEFA χθες το βράδυ και θα μιλήσουμε ξανά σήμερα. Εξετάζουν επειγόντως την κατάσταση. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει μια πολύ καλή περίπτωση να τους πετάξουμε έξω από τη διοργάνωση» τόνισε ο επικεφαλής της αστυνομίας για θέματα ποδοσφαίρου στην Αγγλία, Μαρκ Ρόμπερτς. Θυμίζουμε, πως έγιναν 46 συλλήψεις οπαδών, ενώ ένας αστυνομικός είναι σε πιο σοβαρή κατάσταση, αφού κάηκε από φωτοβολίδα που του πέταξε Πολωνός οπαδός.

Ο Ρόμπερτς είπε ότι η βία αρχικά ξέσπασε στο σταθμό των λεωφορείων έξω από το γήπεδο. Οι οπαδοί συγκεντρώθηκαν σε εκείνη την περιοχή και ήταν σε εκείνο το σημείο που άρχισαν να εκτοξεύονται φωτοβολίδες προς την αστυνομία, οδηγώντας στην απόφαση να μην επιτρέψουν στους οπαδούς να εισέλθουν στο γήπεδο.

20 minutes to kick off and the majority of Legia fans are still in the car park penned in throwing things at police. #avfc pic.twitter.com/xcnqlyr7mk