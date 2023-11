Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν έξω από το «Villa Park» πριν από τον αγώνα Άστον Βίλα - Λέγκια για το Conference League, με απολογισμό τραυματίες αστυνομικούς.

Συνταρακτικές εικόνες έξω από το γήπεδο της Άστον Βίλα! Οι ταξιδιώτες οπαδοί της Λέγκια έφτασαν στο «Villa Park» με... άγριες διαθέσεις και η κατάσταση δεν άργησε να ξεφύγει.

Από φωτοβολίες, καπνογόνα και διάφορα αντικείμενα, οι οπαδοί της Λέγκια πέταξαν οτιδήποτε μπορούσαν προς τις συγκεντρωμένες δυνάμεις της Αστυνομίας, οι οποίες προσπαθούσαν να καταστείλουν την ένταση και να κατευθύνουν το πλήθος προς τις κερκίδες.

Σύμφωνα μάλιστα με τις πληροφορίες από την Αγγλία υπάρχουν τραυματίες αστυνομικοί, ενώ σε βίντεο που κυκλοφορεί στα social media απεικονίζεται άνθρωπος της ασφάλειας να απομακρύνεται κουτσαίνοντας από το σημείο.

Ugly and violent scenes outside Villa Park from Legia fans. Appears at least a couple of police officers have been injured. Big operation in place at #avfc to get the Legia Warsaw fans inside the stadium. pic.twitter.com/Ga1Lanu1d8