Ο ΠΑΟΚ πέταξε από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» με προορισμό το Εδιμβούργο ενόψει του πρώτου αγώνα με τη Χαρτς για τα play-offs του UEFA Conference League.

Με το… θρίλερ της παρουσίας του Μάγκομεντ Οζντόεφ να συνεχίζεται και να ξεκαθαρίζει εντός της αυριανής ημέρας, ο ΠΑΟΚ αναχώρησε χωρίς τον Ρώσο χαφ και τους Άλι Σαμάτα (τραυματίας), Φιλίπε Σοάρες (τραυματίας), Μπάμπα Ράχμαν (τιμωρημένος) για την πόλη του Εδιμβούργου έχοντας προπονηθεί το πρωί της Τρίτης (22/8) στο γήπεδο της Τούμπας.

Την Τετάρτη (23/8) «Δικέφαλος» θα προπονηθεί στις 19:00 ώρα Σκωτίας (21:00 ώρα Ελλάδας) στο Tynecastle Park, ενώ μισή ώρα νωρίτερα θα διεξαχθεί η συνέντευξη Τύπου του Ραζβάν Λουτσέσκου κι εκπροσώπου των ποδοσφαιριστών.

