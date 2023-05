Επτά οπαδοί της Άλκμααρ που επιτέθηκαν στους παίκτες της Γουέστ Χαμ και στους συγγενείς τους παραμένουν υπό κράτηση, ενώ οι έρευνες για εντοπισμό κι άλλων δραστών βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ως «μαύρη βραδιά για τον σύλλογο» χαρακτήρισε η Άλκμααρ την επίθεση οπαδών της στους παίκτες της Γουέστ Χαμ και τους συγγενείς τους, μετά τον αποκλεισμό της ομάδας τους στα ημιτελικά του Conference League. Η ολλανδική αστυνομία δεν έμεινε... άπραγη για όσα έγιναν.

Σύμφωνα με την ενημέρωση των Αρχών έχουν αναγνωριστεί 24 οπαδοί οι οποίοι κατηγορούνται για προμελετημένη επίθεση κατά των φιλοξενούμενων. Επτά δράστες βρίσκονται μέχρι σήμερα υπό κράτηση, ενώ ακόμα δέκα αναζητούνται. Η αστυνομία έδωσε προθεσμία στους καταζητούμενους να εμφανιστούν αυτοβούλως μέχρι την Τρίτη αλλιώς θα δοθούν στην δημοσιότητα οι φωτογραφίες τους.

Seven AZ Alkmaar supporters involved in last week's attack on West Ham are detained by police - as 26 fans report to Dutch authoritieshttps://t.co/nMf7dmn75I