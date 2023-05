Ο... σωτήρας των οπαδών της Γουέστ Χαμ στα επεισόδια με την Άλκμααρ εξασφάλισε, μέσω της ηρωϊκής του άμυνας, προσκλήσεις για τον τελικό του Conference League απέναντι στη Φιορεντίνα (07/06).

Το standing ovation του «London Stadium» ήταν το μικρότερο δυνατό «ευχαριστώ» για τον Knollsy. Άλλωστε, εκείνος με φοβερή αυτοθυσία προστάτευσε τους συνταξιδιώτες του και «μπλόκαρε» το ντου των οπαδών της Άλκμααρ.

Και από τη στιγμή που η Γουέστ Χαμ εξασφάλισε την παρουσία της στον τελικό του Conference League, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τη Φιορεντίνα, τα Σφυριά φρόντισαν να τιμήσουν τον ήρωά τους, προσφέροντάς του δωρεάν προσκλήσεις για το μεγάλο παιχνίδι στην Πράγα!

West Ham fan Knollsy has been given tickets to the Europa Conference Final by the club after his heroics in Alkmaar.



Top class! 👏 pic.twitter.com/KAtnzRdeEr