Η αναμέτρηση Σλοβάτσκο - Κολωνία για τον τέταρτο όμιλο του Conference League αρχικά καθυστέρησε 75 λεπτά την έναρξή του και τελικά ματαιώθηκε οριστικά λόγω ομίχλης!

Οριστική είναι η διακοπή στο ματς της Τσεχίας ανάμεσα σε Σλοβάτσκο και Κολωνία αφού η πυκνή ομίχλη που έκανε την εμφάνισή της από νωρίς το απόγευμα δεν υποχώρησε και έτσι δεν υπήρχε η απαιτούμενη ορατότητα για να παιχτεί ποδόσφαιρο.

Υπενθυμίζουμε ότι ο αγώνας είχε καθυστέρηση στην έναρξή του διάρκειας μίας ώρας και 15 λεπτών με την ελπίδα πως η κατάσταση θα βελτιωθεί, όμως μετά από οκτώ μόλις λεπτά δράσης έγινε σαφές πως οι συνθήκες καθιστούν απαγορευτική την συνέχιση της αναμέτρησης. Έτσι ο διαιτητής διέκοψε οριστικά τον αγώνα στο 15' και ενώ το σκορ βρισκόταν στο 0-0.

Δείτε εικόνες από την πυκνή ομίχλη:

Mlha na chvíli přeletěla, zkusili to pustit. Po 5 minutách hry, kdy se podmínky vrátili zpět do stavu cca před hodinou (viz video), ale zápas zastavili. Teď se čeká... #SLOKOE #UECL #slovacko #1FCS #fortunaliga #ceskyfotbal pic.twitter.com/ElwtiVwiIf

20:00 CEST - we're going to give kick-off a go!

___#SLOKOE #effzeh pic.twitter.com/OLLGDXhxGP