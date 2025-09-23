Πάμε Στοίχημα Sports Party by Gazzetta: Όλα όσα έγιναν στην πρεμιέρα του απόλυτου αθλητικού πάρτυ

Η κορυφαία αθλητική εμπειρία είναι ξανά εδώ.

Την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, με φόντο το μεγάλο ντέρμπι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός, το Πάμε Στοίχημα Sports Party by Gazzetta έκανε δυναμική επιστροφή, εγκαινιάζοντας έναν νέο κύκλο συναρπαστικών εβδομαδιαίων συναντήσεων.

Ο ανεπανάληπτος Θανάσης Πάσσας μας καλωσόρισε στο δικό του κατάστημα, έχοντας στο πλευρό του τους Γιώργο Θεοφανόπουλο, Κόνι Θεοδώρου και Παναγιώτη Σιναπή, οι οποίοι ανέλυσαν με τον δικό τους ξεχωριστό τρόπο τις αναμετρήσεις της ημέρας, προσφέροντας προβλέψεις και ενισχυμένες αποδόσεις.

Από την άλλη, η Μάρθα Χωριανοπούλου και ο Μάκης Σταθάτος δίνουν χρήσιμες πληροφορίες και όλα όσα πρέπει να ξέρεις κανείς για τα επερχόμενα ματς.

Σε όλα τα καταστήματα ΟΠΑΠ, ο καθένας μπορεί να συμμετέχει ζωντανά στη δράση, απλά σκανάροντας το QR code και μπαίνοντας στην κλήρωση για μοναδικά δώρα.

Μπες κι εσύ στο παιχνίδι! Ζήσε την εμπειρία από κοντά, σε ένα οποιοδήποτε κατάστημα ΟΠΑΠ και γίνε μέρος του απόλυτου αθλητικού party.

Ραντεβού την επόμενη Κυριακή!