Μπορεί ο ΟΦΗ να μετακόμισε από το «Γεντί Κουλέ» στο Παγκρήτιο Στάδιο, όμως η φυσική έδρα του Ομίλου θα είναι το «σπίτι» της Κ19.

Η πρώτη ομάδα του ΟΦΗ επέστρεψε έπειτα από 16 χρόνια στο Παγκρήτιο Στάδιο, στο οποίο θα δώσει το πρώτο ματς της σεζόν την ερχόμενη Κυριακή (28/9) κόντρα στην Κηφισιά, όμως το «Γεντί Κουλέ» θα είναι πάντα η φυσική έδρα του Ομίλου.

Σε αυτό το πλαίσιο η διοίκηση του κλαμπ αποφάσισε το «Θεόδωρος Βαρδινογιάννης» να είναι σε όλη τη διάρκεια της σεζόν η έδρα της Κ19 του συλλόγου, όπως και στο ματς της πρεμιέρας του πρωταθλήματος με την αντίστοιχη ομάδα του ΠΑΟΚ.

Άλλωστε εξ αρχής ήταν γνωστό πως ο ΟΦΗ δεν θα... παρατούσε το «σπίτι» του, καθώς θα κάλυπτε τα έξοδα για τη συντήρηση τόσο του μεγαλύτερου Σταδίου της Κρήτης, όσο και του «Γεντί Κουλέ». Πρόθεση των Ασπρόμαυρων ήταν να αξιοποιήσουν το γήπεδο τους σε επίπεδο ακαδημίας, ενώ θυμίζουμε πως στην έδρα του Ομίλου «φιλοξενείται» και η Εθνική Γυναικών.

Αναμφίβολα πρόκειται για αναβάθμιση για τα παιδιά της Κ19 του ΟΦΗ, τα οποία ουσιαστικά βρίσκονται στον προθάλαμο της πρώτης ομαδας. Άλλωστε όλοι οι παίκτες της Κ19 λογίζονται ως επαγγελματίες και κάποιοι έχουν ήδη υπογράψει το πρώτο τους επαγγελματικό συμβόλαιο, συνεπώς στον Όμιλο επιθυμούν να αγωνίζονται με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες.