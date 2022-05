Τα... γαλλικά του οπαδού της Ρόμα σε αυτούς της Λέστερ δεν του βγήκαν σε καλό και η καραμπόλα του έκανε τον γύρο του κόσμου!

Θα θυμάται για χρόνια το ματς με τη Λέστερ ένας οπαδός της Ρόμα και η αιτία δεν είναι η πρόκριση στον τελικό του Conference, αλλά το ατύχημα! Ο μηχανόβιος φίλος των Τζιαλορόσι είδε λεωφορείο γεμάτο Αγγλους οπαδούς και δεν έχασε την ευκαιρία να αρχίσει τα... γαλλικά. Το μυαλό και το βλέμμα ήταν καρφωμένο στους Βρετανούς και το... κακό δεν άργησε να συμβεί προκαλώντας μια μίνι καραμπόλα. Τουλάχιστον, αποζημιώθηκε λίγες ώρες αργότερα από την ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο.

This Roma fan giving it to Leicester fans, watch until the end… pic.twitter.com/pxffZaXjHY