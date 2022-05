Έχει πάρει το Champions League, έχει πάρει το Europa League, έχει κατακτήσει πρωταθλήματα, έχει προπονήσει τεράστιες ομάδες κι όμως, ο Ζοσέ Μουρίνιο δάκρυσε για την πρόκριση στον τελικό του Europa Conference League.

Αυτός ο άνθρωπος λατρεύει το ποδόσφαιρο, είτε για κάποιους είναι ξεπερασμένος, είτε ο ίδιος έχει περάσει διαστήματα κατά τα οποία αδυνατούσε να οδηγήσει το «καράβι» σε ήρεμα νερά, είτε γιατί... απλά τον αντιπαθούν.

Η δυναμική Ρόμα κατάφερε να στείλει εκτός τελικού των Τιράνων την Λέστερ και με το 1-0 χάρη σε γκολ του Τάμι Έιμπραχαμ στον επαναληπτικό του «Ολίμπικο», οι Ρωμαίοι πέρασαν στον μεγάλο τελικό του Europa Conference League.

Ο Ζοσέ Μουρίνιο έβαλε τα κλάματα για την επιτυχία της ομάδας του, ακόμα κι αν αυτός ο τελικός, από άποψη λάμψης, δεν είναι τόσο μεγάλος όσο οι υπόλοιποι που έχει παίξει στην καριέρα του.

José Mourinho in tears after reaching the Conference final. Might not be the biggest final in his career, but man does this show how much he loves the game. Imagine not loving this man. pic.twitter.com/ZNXoAGqzOq