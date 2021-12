Conference League: Αποθέωσε τον Βιντ της Κοπεγχάγης με βίντεο από το Λίντσερ - Ελσίνκι!

Το Conference League θέλησε να ξεχωρίσει τον επιθετικό της Κοπεγχάγης ανεβάζοντας βίντεο από τον αγώνα της Λίντσερ με την Ελσίνκι...

Οι λογαριασμοί της UEFA στα Social Media, κάνουν μικρά αφιερώματα αυτές τις ημέρες για ποδοσφαιριστές που ξεχώρισαν στη φάση των ομίλων των τριών ευρωπαϊκών διασυλλογικών διοργανώσεων (Champions League, Europa League, Conference League).

Το Conference League μέσω του Twitter θέλησε να αποθεώσει τον Γιόνας Βιντ της Κοπεγχάγης, ο οποίος σκόραρε τέσσερις φορές σε πέντε παιχνίδια του 6ου ομίλου, στον οποίο συμμετείχε και ο ΠΑΟΚ, όμως έκανε ένα λάθος, καθώς αντί να ανεβάσει βίντεο με τον 22χρονο επιθετικό, δημοσίευσε φάσεις από ματς της Λίντσερ με την Ελσίνκι!

⚪️🔵 Jonas Wind scored 4 goals in 5 UECL games 👊



⚽️ Who is your team's top scorer so far this season?@FCKobenhavn | #UECL pic.twitter.com/pLKdN7ToOI