Κανονικά ο αγώνας της Τότεναμ με τη Ρεν παρά τα 13 κρούσματα κορονοϊού

Κανονικά αναμένεται να διεξαχθεί η αναμέτρηση της Τότεναμ με τη Ρεν, παρά τα 13 κρούσματα κορονοϊού που ταλαιπωρούν την Τότεναμ.

Εκεί που όλα έδειχναν ότι η αναμέτρηση της Τότεναμ με τη Ρεν θα έπαιρνε αναβολή, η UEFA ξεκαθάρισε ότι η σέντρα θα γίνει κανονικά στις 22:00.

Την Τετάρτη (08/12) τα Σπιρούνια ανακοίνωσαν πέντε νέα κρούσματα, με τον αριθμό πλέον να ανέρχεται στα 13. Ετσι πλέον ο Αντόνιο Κόντε έχει διαθέσιμους μόλις έντεκα ποδοσφαιριστές!

Οπως είχε γίνει γνωστό, η διοργανώτρια έκανε αποδεκτό το αίτημα της Τότεναμ για αναβολή του ματς με τη Ρεν, αλλά στη συνέχεια ήρθε η απάντηση της γαλλικής ομάδας, η οποία δίνει άλλη διάσταση στην υπόθεση.

Οι Γάλλοι με ανακοίνωση που εξέδωσαν, άφησαν αιχμές για ελλιπή στοιχεία και ασάφειες των Άγγλων, καθώς δεν δήλωσαν ποτέ ακριβή αριθμό κρουσμάτων, με αποτέλεσμα να μη γίνει ποτέ γνωστό αν πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις των 13 παικτών και ενός τερματοφύλακα που απαιτούνται βάσει πρωτοκόλλου για να διεξαχθεί μία αναμέτρηση.

Η στάση της UEFA ωστόσο παραμένει ανένδοτη. Σύμφωνα με την «Athletic» ο αγώνας αναμένεται να διεξαχθεί κανονικά, παρά τα πολλά προβλήματα που παρουσιάστηκαν το τελευταίο διάστημα στις τάξεις των Λονδρέζων.

For the moment, UEFA's official position on #THFC v Rennes remains as it was yesterday:



"The match is due to take place as scheduled.



"For further information regarding Tottenham’s COVID situation, please contact the club.



"We have no other comment to make at this stage."