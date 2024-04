Οι αστέρες της Νιουκάστλ, Κίραν Τρίπιερ, Νταν Μπερν προσκάλεσαν νεαρούς κωφούς οπαδούς της Νιουκάστλ να γίνουν μασκότ για την επερχόμενη αναμέτρηση της Premier League με την Τότεναμ!

Οι Κίραν Τρίπιερ και Νταν Μπερν πέρασαν χρόνο με ομάδα οπαδών της Νιουκάστλ με προβλήματα ακοής και τους προσκάλεσαν να γίνουν μασκότ των Magpies στο προσεχές παιχνίδι πρωταθλήματος με την Τότεναμ.

«Για το παιχνίδι με την Τότεναμ θα γίνετε όλοι σας μασκότ», είπε ο Μπερν. «Έτσι θα βγείτε μαζί μας μπροστά στο κοινό», πρόσθεσε.

Η πρόσκληση να γίνουν μασκότ ακολούθησε την επιβεβαίωση από τη Νιούκαστλ για μια ειδική φανέλα για τον εν λόγω αγώνα με την Τότεναμ το Σάββατο η οποία θα επιτρέπει σε κωφούς οπαδούς να αισθανθούν τον παλμό του «St' James' Park»!

Η συγκεκριμένη εμφάνιση έχει δημιουργηθεί με βάση την απτική τεχνολογία και θα μετατρέπει σε πραγματικό χρόνο τον θόρυβο του γηπέδου σε αφή σε πραγματικό χρόνο.

