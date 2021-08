ΠΑΟΚ: Το προφίλ της Λίκολν

O ΠΑΟΚ θα κληθεί να αντιμετωπίσει τη Λίκολν στον όμιλο του Europa Conference League. Ποια είναι όμως η ομάδα από το Γιβραλτάρ που έγραψε ιστορία με την πρώτη παρουσία σε ομίλους ευρωπαϊκής διοργάνωσης;

Κοπεγχάγη, Σλόβαν Μπρατισλάβας και Λίκολν λοιπόν στο δρόμο του ΠΑΟΚ, στο Europa Conference League.

Η Λίκολν ιδρύθηκε το 1976 και έχει με άλλα λόγια ιστορία 45 ετών. Είναι η ομάδα στο Γιβραλτάρ με τους περισσότερους τίτλους, αφού έχει κατακτήσει 24 πρωταθλήματα, εκ των οποίων τα 14 διαδοχικά, από το 2003 μέχρι το 2016. Το 2014 έγινε η πρώτη ομάδα από τη βραχώδη χερσόνησο που εκπροσώπησε τη χώρα στο Champions League (συμμετείχε στα προκριματικά). Η Λίκολν έγινε επίσης η πρώτη ομάδα του Γιβραλτάρ η οποία εξασφάλισε ομίλους ευρωπαϊκής διοργάνωσης, μετά την επικράτηση σε βάρος της Ρίγα από τη Λετονία με 4-2 συνολικό σκορ.

Πρόκειται για το κλαμπ που κατέχει το ευρωπαϊκό ρεκόρ με το αήττητο των 1959 ημερών (περισσότερα από πέντε χρόνια). Το είχε καταφέρει από τον Μάιο του 2009 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2014, σε 88 παιχνίδια στο Γιβραλτάρ.

Εφέτος απέκλεισε την CS Fola Esch από το Λουξεμβούργο στον πρώτο προκριματικό του Champions League και στον δεύτερο γύρο αποκλείστηκε από τη ρουμανική Κλουζ. Στον τρίγο προκριματικό του Europa τέθηκε εκτός από τη Σλόβαν Μπρατισλάβας, την οποία θα βρει και πάλι στο δρόμο της.

Εδρα: Victoria Stadium. Χρησιμοποιείται κυρίως για αγώνες ποδοσφαίρου, αλλά φιλοξενεί επίσης το ετήσιο μουσικό φεστιβάλ του Γιβραλτάρ. Βρίσκεται κοντά στο αεροδρόμιο λίγο έξω από τη λεωφόρο Winston Churchill. Πήρε το όνομά της από τη σύζυγο του φιλάνθρωπου της χώρας, John Mackintosh.

Παρά τα αρχικά σχέδια για αντικατάσταση του γηπέδου τη δεκαετία του 2010, η ποδοσφαιρική ένωση του Γιβραλτάρ αγόρασε το στάδιο από την κυβέρνηση του Γιβραλτάρ τον Απρίλιο του 2017 προκειμένου να το βελτιώσει και να το ανακαινίσει. Η χωρητικότητά του είναι 5.000 θέσεις.

Προπονητής: Mike McElwee. Ο 60χρονος Άγγλος βρίσκεται στην ομάδα εδώ και αρκετά χρόνια, από το 2013, έχοντας περάσει από διάφορα πόστα. Τεχνικός διευθυντής, βοηθός προπονητή, και πλέον προπονητής. Στο παρελθόν ήταν βοηθός προπονητή στην εθνική ομάδα του Γιβραλτάρ.

Το αστέρι: Ο Ρόι Τσιπολίνα, στα 38 του, είναι η σημαία της Λίκολν. Παίζει στην ομάδα από το 2006. Είναι 50 φορές διεθνής με το Γιβραλτάρ και έχει ύψος 1,77. Αρχηγός της Λίκολν και ηγέτης της.

Some things are just meant to be. Money doesn’t make you a professional. Being a professional means doing your job to the fullest every single day. Dedicating yourself & sacrificing a lot through the process. Captain, Leader & Legend. ROY CHIPOLINA, definition of a professional. pic.twitter.com/BZKhajZANE