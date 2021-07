ΠΑΟΚ: Το προφίλ της Ντουντελάνζ και της Μποέμιανς

Η γνωστή λόγω... Ολυμπιακού Ντουντελάνζ ή η Μποέμιανς από την Ιρλανδία στο δρόμο του ΠΑΟΚ στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Το προφίλ των δύο ομάδων.

Η Ντουντελάνζ από το Λουξεμβούργο ιδρύθηκε το 1991 και στο πέρασμα των 30 ετών έχει κατακτήσει 13 πρωταθλήματα και 7 Κύπελλα.

Φυσικά έγινε γνωστή στο ελληνικό φίλαθλο κοινό όταν αντιμετώπισε τον Ολυμπιακό στους ομίλους του Europa League τη σεζόν 2018-2019. Οι ερυθρόλευκοι τότε τη νίκησαν 2-0 και 5-1 και στη συνέχεια προκρίθηκαν μετά την επική νίκη επί της Μίλαν στο Φάληρο.

H Ντουντελάνζ πέρυσι τερμάτισε 2η πίσω από την Fola Esch.

Εδρα: Stade Jos Nosbaum των 2.558 θέσεων

Προπονητής: Ο 44χρονος Πορτογάλος Φανκέιρο είναι ο προπονητής της Ντουντελάνζ από τον Ιούλιο του 2020. Στα 30 ματς που έχει κάτσει στον πάγκο της ομάδας έχει μετρήσει 20 νίκες, 6 ισοπαλίες και 4 ήττες με 71 γκολ ενεργητικό και 26 παθητικό.

Σύστημα: Η Ντουντελάνζ παίζει συνήθως 3-5-2. Στο τελευταίο της επίσημο ματς με την Wiltz παρατάχθηκε με τους: Κιπς στο τέρμα, Ντιουφ, Κουλς και Σκεντέροβιτς στην τριάδα της άμυνας και τους Πόκαρ, Μπόγιτς, Βοβά στον άξονα. Αριστερά ήταν ο Στουμπφ και δεξιά ο Κέβιν φαν ντεν Κερκχόφ. Στην επίθεση βρίσκονται οι Χασάν και Καμπράλ Μπαρμπόσα

Αστέρι:

Σαμίρ Χάτζι: Ο Γαλλομαροκινός αγωνίζεται στην κορυφή της επίθεσης και πίσω από τον επιθετικό. Πέρυσι αγωνιζόταν στην Εξελσιόρ ενώ στο Λουξεμβέργο έπαιζε στην Fola Esch, έχοντας σε 208 ματς 129 γκολ και 51 ασίστ

Μποέμιανς

Ο σύλλογος από το Δουβλίνο έχει κερδίσει τον τίτλο της League of Ireland 11 φορές, 7 φορές το FAI Cup, 6 φορές το League of Ireland Shield και το League of Ireland Cup 3 φορές.

Ιδιοκτήτες της ομάδας είναι εξ ολοκλήρου οι φίλαθλοι της ομάδας.

Βρέθηκαν στο δεύτερο γύρο του Conference αφου απέκλεισαν την Στιάρναν από την Ισλανδία, έχοντας μία ισοπαλία και μία νίκη (3-0).

Εδρα: Aviva Stadium των 51.700 θεατές

Προπονητής: Ο 47χρονος Κιθ Λονγκ είναι στον πάγκο της ομάδας από τον Οκτώβριο του 2014 και σε 232 ματς μετράει 1-3 νίκες, 43 ισοπαλίες και 86 ισοπαλίες με 314 γκολ ενεργητικό και 272 παθητικό.

Σύστημα: Στο 4-2-3-1 του ο Κιθ χρησιμοποεί τον Ταλμπότ στο τέρμα και τους Ουίλσον, Κέλι, Φίλι και Λίονς στην τετράδα της άμυνας.

Ντεβόι και Μπάκλει είναι στον άξονα και οι Μπερτ - Κουτ στα άκρα. Κέλι και Τίρνεϊ είναι το δίδυμο στην επίθεση.

Αστέρι:

Ο Τζόρτζι Κέλι είναι το βαρύ πυροβολικό της ομάδας καθώς σε 22 ματς με την ομάδα έχει 14 γκολ και 3 ασίστ.