Δείτε τα τέσσερα γκολ και τις καλύτερες φάσεις από τη νίκη της Ελλάδα U21 επί της Βόρειας Ιρλανδίας στη Λιβαδειά με 4-0.

Το «τραίνο» της Εθνικής Ελπίδων συνεχίζει ακάθεκτο με... προορισμό το Euro U21 του 2027. H Ελλάδα U21 συνέτριψε τη Βόρεια Ιρλανδία στη Λιβαδειά με 4-0 και έκανε το 5Χ5 στα προκριματικά, ούσα στην κορυή του Ομίλου της.

Η Γαλανόλευκη προηγήθηκε στο 19ο λεπτό. Ο Σμυρλής πέρασε την μπάλα στην περιοχή για τον Άλεν, ο οποίος έκανε το γύρισμα, η μπάλα έμεινε στην περιοχή και ο Αλεξίου με σουτ άνοιξε το σκορ.

Ύστερα από 7 λεπτά ο Σμυρλής πάτησε περιοχή έπειτα από κάθετη του Τζίμα, έκανε ντρίμπλα, ο ΜακΜούλαν απέκρουσε και στην επαναφορά ο Γκούμας με κεφαλιά έκανε το 2-0, το οποίο ήταν το σκορ του πρώτου μέρους.

Στο 62ο λεπτό Φίλων, ο οποίος πέρασε ως αλλαγή στην ανάπαυλα αντί του Κουτσογούλα, πάτησε περιοχή, ανατράπηκε και ο διαιτητής έδειξε την άσπρη βούλα. Ο Τζίμας ανέλαβε το πέναλτι και με υπέροχη εκτέλεση αλά Πανένκα ανέβασε το δείκτη το σκορ στο 3-0.

Στο 81' ο Μπρέγκου και ο Νικολάου έκαναν υπέροχο 1-2, ο χαφ του Παναθηναϊκού πέρασε την μπαλιά στην περιοχή και ο Σμυρλή με άψογο πλασέ διαμόρφωσε το τελικό σκορ.