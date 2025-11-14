Ελλάδα U21 - Γεωργία U21: Τα highlights του ματς (vid)

Βασίλης Μπαλατσός
Elpidwn
Δείτε τα τρία γκολ, τα δοκάρια και τις καλύτερες φάσεις της νίκης της Ελλάδας U21 επί της Γεωργίας με 3-0.

Γαλανόλευκο «πάρτο» στη Λεωφόρο με... καλεσμένη τη Γεωργία. Η Ελλάδα U21 έκαν το 4Χ4 στα προκριματικά του EURO U21 του 2027, καθώς υπέταξε τους Γεωργιανούς με 3-0 και συνεχίζει στην κορυφή του 6ου Ομίλου.

Στο 42ο λεπτό ο δραστήριος Σμυρλής πάτησε περιοχή και κέρδισε πέναλτι. Στο 44' ο Τζίμας ανέλαβε την εκτέλεση και άνοιξε το σκορ με το τρίτο του διαδοχικό γκολ με τα γαλανόλευκα.

Δυο λεπτά αργότερα η Εθνική διπλασίασε το προβάδισμα της σε φάση που προήλθε ξανά από προσπάθεια παίκτη του Παναιτωλικού. Στο 45+1' ο Κοντούρης εκτέλεσε το κόρνερ, ο Καλογερόπουλος κέρδισε άπαντες στον αέρα και σκόραρε με υπέρχο κεφαλιά για το 2-0. Στο 66ο λεπτό ο Κούτσιας, δευτερόλεπτα μετά την είσοδο του στον αγωνιστικό χώρο τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι με σουτ - βολίδα.

Δείτε Επίσης

Εθνική Ελπίδων: Το πρόγραμμα, η βαθμολογία και πως προκρίνεται στο EURO U21
Ελπίδων

Οι φιλοξενούμενοι κέρδισαν πέναλτι στο 73' για μαρκάρισμα του Κεραμίτση στον Τσουλουκίτζε, λίγα λεπτα μετά την είσοδο του νεαρού στόπερ στο ματς αντί του τραυματία Καλογερόπουλου. Ο παίκτης που πήρε την παράβαση ανέλαβε την εκτέλεση αλλά σημάδεψε τη ρίζα του δοκαριού του Μπότη, ο οποίος έπεσε σωστά.

 

Στο 78ο λεπτό η Ελλάδα «τελείωσε» το ματς. Ο Γκούμας εκτέλεσε το φάουλ και ο Κεραμίτσης με κεφαλιά έκανε το 3-0. Στο 89 η Εθνική έφτασε κοντά στο 4-0 αλλά ο Καλοσκάμης με δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι.

 

Φόρτωση BOLM...
 

EURO Τελευταία Νέα