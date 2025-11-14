Δείτε τα τρία γκολ, τα δοκάρια και τις καλύτερες φάσεις της νίκης της Ελλάδας U21 επί της Γεωργίας με 3-0.

Γαλανόλευκο «πάρτο» στη Λεωφόρο με... καλεσμένη τη Γεωργία. Η Ελλάδα U21 έκαν το 4Χ4 στα προκριματικά του EURO U21 του 2027, καθώς υπέταξε τους Γεωργιανούς με 3-0 και συνεχίζει στην κορυφή του 6ου Ομίλου.

Στο 42ο λεπτό ο δραστήριος Σμυρλής πάτησε περιοχή και κέρδισε πέναλτι. Στο 44' ο Τζίμας ανέλαβε την εκτέλεση και άνοιξε το σκορ με το τρίτο του διαδοχικό γκολ με τα γαλανόλευκα.

Δυο λεπτά αργότερα η Εθνική διπλασίασε το προβάδισμα της σε φάση που προήλθε ξανά από προσπάθεια παίκτη του Παναιτωλικού. Στο 45+1' ο Κοντούρης εκτέλεσε το κόρνερ, ο Καλογερόπουλος κέρδισε άπαντες στον αέρα και σκόραρε με υπέρχο κεφαλιά για το 2-0. Στο 66ο λεπτό ο Κούτσιας, δευτερόλεπτα μετά την είσοδο του στον αγωνιστικό χώρο τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι με σουτ - βολίδα.

Οι φιλοξενούμενοι κέρδισαν πέναλτι στο 73' για μαρκάρισμα του Κεραμίτση στον Τσουλουκίτζε, λίγα λεπτα μετά την είσοδο του νεαρού στόπερ στο ματς αντί του τραυματία Καλογερόπουλου. Ο παίκτης που πήρε την παράβαση ανέλαβε την εκτέλεση αλλά σημάδεψε τη ρίζα του δοκαριού του Μπότη, ο οποίος έπεσε σωστά.

Στο 78ο λεπτό η Ελλάδα «τελείωσε» το ματς. Ο Γκούμας εκτέλεσε το φάουλ και ο Κεραμίτσης με κεφαλιά έκανε το 3-0. Στο 89 η Εθνική έφτασε κοντά στο 4-0 αλλά ο Καλοσκάμης με δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι.