Η Σλοβακία αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης 49 χρόνια μετά τη κατάκτηση του τίτλου

Μετά από σχεδόν πενήντα χρόνια η UEFA ανακήρυξε και επίσημα τη Σλοβακία πρωταθλήτρια Ευρώπης για το 1976.

Χρειάστηκαν σχεδόν 50 χρόνια για να δει η Σλοβακία να εκπληρώνεται ένα από τα μακροχρόνια αιτήματά της που δεν είναι άλλο από το να αναγνωριστεί ως ο νόμιμος κάτοχος του τίτλου του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 1976 που κατέκτησε η τότε Τσεχοσλοβακία.

Η UEFA αποφάσισε να αλλάξει την επίσημη λίστα των νικητών και να απονείμει το στέμμα τόσο στην Τσεχία όσο και στη Σλοβακία, μοιράζοντας έτσι ένα τρόπαιο που για 49 χρόνια θεωρούνταν αποκλειστικά τσεχικό.

Αυτό το τουρνουά, που διεξήχθη στη Γιουγκοσλαβία, έχει χαραχτεί στη μνήμη όσων το έζησαν από την θρυλική εκτέλεση του Αντονίν Πανένκα στη διαδικασία των πέναλτι εναντίον της Δυτικής Γερμανίας. Από το 1993, όταν και διασπάστηκε η Τσεχοσλοβακία, η Σλοβακία επιμένει ότι ο ευρωπαϊκός τίτλος πρέπει να θεωρείται μέρος και της δικής της αθλητικής κληρονομιάς .

Μέχρι τώρα, το τρόπαιο εκτίθετο μόνο στην Πράγα, σαν να επρόκειτο για ένα αποκλειστικά τσεχικό επίτευγμα. Με την πρόσφατη απόφαση της UEFA όμως, το λάθος αυτό διορθώθηκε και ο τίτλος του 1976 εμφανίζεται πλέον στη λίστα των διακρίσεων και των δύο χωρών.

🇸🇰 La Slovacchia è campione d’Europa! Aspetta, ma come è possibile? Ebbene sì: con molti anni di ritardo, la UEFA in questi giorni ha riconosciuto anche alla Slovacchia l’eredità storica dell’Europeo 1976 vinto dalla Cecoslovacchia (quello del noto rigore di Panenka), che finora… pic.twitter.com/cie5fb953o

Η συμπερίληψη της Σλοβακίας στον επίσημο κατάλογο των πρωταθλητών Ευρώπης τη τοποθετεί σε ένα κλειστό κλαμπ ευρωπαϊκών χωρών, με κράτη όπως τη Πορτογαλία, τη Δανία, την Ολλανδία και φυσικά την Ελλάδα, που έχουν κατακτήσει μία φορά το Euro.