Η ήττα από τη Σλοβακία σε συνδυασμό με την κακή εμφάνιση της Γερμανίας στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 έφερε μπόλικη... γκρίνια στα αποδυτήρια της ομάδας του Νάγκελσμαν.

Με τον χειρότερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε η εθνική Γερμανίας τις υποχρεώσεις τις για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026. Το σύνολο του Γιούλιαν Νάγκελσμαν όχι απλά ηττήθηκε στην πρεμιέρα του ομίλου από τη Σλοβακία, αλλά η εικόνα του ήταν τέτοια που δεν επέτρεπε σε κάτι... περισσότερο.

Όπως ήταν φυσικό το αποτέλεσμα δεν αναστάτωσε μόνο τον γερμανικό Τύπο, αλλά και τους ποδοσφαιριστές του Γερμανού τεχνικού. Ο Αντόνιο Ρούντιγκερ μάλιστα φέρεται να ήταν αυτός που ύψωσε τον τόνο της φωνής του στα αποδυτήρια κάνοντας λόγο για «έλλειψη νοοτροπίας».

Ο Νάγκελσμαν, που καλείται να νικήσει την Βόρεια Ιρλανδία την Κυριακή (7/9) προκειμένου να... καλμάρει τον ντόρο που προκάλεσε η ήττα από τους Σλοβάκους κατέστησε σαφές το πώς αντιλαμβάνεται ο ίδιος τα παιχνίδια αυτά:

«Όλοι οι παίκτες μου πρέπει να καταλάβουν ότι αυτά τα ματς αυτά πρέπει να θεωρούνται σαν ημιτελικά για το Champions League. Πιστεύω ότι πλέον όλοι καταλαβαίνουν τι χρειάζεται να κάνουν την Κυριακή. Πρέπει να είμαστε δυναμικοί», ανέφερε ο Γερμανός τεχνικός.