Ο Λαμίν Γιαμάλ, που μεγαλουργεί με την εθνική Ισπανίας στο EURO 2024, είχε απορρίψει το Μαρόκο και τον Ουαλίντ Ρεγκραγκί, που προσπάθησε ακόμα και με... βασιλική παρέμβαση να τον κάνει ένα από τα «Λιοντάρια του Άτλαντα».

Ο εκπληκτικός Λαμίν Γιαμάλ έχοντας μόλις κλείσει τα 17 του χρόνια καταρρίπτει το ένα μετά το άλλο τα ρεκόρ ποδοσφαιρικών θρύλων, στα γήπεδα της Γερμανίας.

Το wonderkid της Φούρια Ρόχα είναι με διαφορά το πιο δυνατό χαρτί του Ντε Λα Φουέντε στο EURO 2024 και δικαίως είναι το πρόσωπο που έχει απασχολήσει περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο στο τουρνουά.

Ο Γιαμάλ ήταν ο MVP της Ισπανίας στα ημιτελικά της διοργάνωσης κόντρα στη Γαλλία, καθώς έθεσε τις βάσεις για την πρόκριση των Ιβήρων. Σκοράροντας το γκολ της ισοφάρισης στο 21ο λεπτό, έστειλε την ομάδα του ένα βήμα πιο κοντά στον τελικό, όπου θα συναντήσουν την Αγγλία του Σάουθγκεϊτ.

Ο πιο καθοριστικός παίκτης που έχει στη φαρέτρα του ο Ισπανός ομοσπονδιακός, δεν αγωνίζεται με το εθνόσημο λόγω καταγωγής, αλλά ύστερα από δική του προσωπική επιλογή, καθώς λίγα χρόνια πριν ήρθε αντιμέτωπος με ένα δίλημμα το οποίο θα άλλαζε ριζικά τη διεθνή του καριέρα.

Ο 17χρονος επιθετικός της Μπαρτσελόνα έλκει την καταγωγή του από το Μαρόκο και την Ισημερινή Γουινέα, ωστόσο είναι γεννημένος και μεγαλωμένος στην Ισπανία και την Καταλονία.

Το περασμένο καλοκαίρι κλήθηκε να πάρει απόφαση σχετικά με την χώρα την οποία θα εκπροσωπεί κι ενώ αρχικά είχε δηλώσει πως μοναδική του επιθυμία είναι να αγωνιστεί με τους Ίβηρες, οι Μαροκάνοι κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να τον εντάξουν στο δυναμικό τους. O Ουαλίντ Ρεγκραγκί είχε αναλάβει αποκλειστικά αυτήν την υπόθεση, καθώς ήθελε όσο οποιονδήποτε άλλον τον Γιαμάλ στην ομάδα του.

«Ο πρόεδρος της ομοσπονδίας κι εγώ προσπαθούμε να πείσουμε τον Λαμίν να έρθει και να αγωνιστεί μαζί μας. Αυτό ωστόσο, παραμένει μια προσωπική επιλογή που δεν είναι εύκολη να τη διαχειριστεί ένα 16χρονο παιδί. Τον συνάντησα και το κλίμα της συζήτησής μας ήταν θετικό. Τού παρουσιάσαμε το σχέδιό μας ως Μαρόκο, αλλά η απόφαση εξαρτάται από τον ίδιο.», ανέφερε σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει ο Μαροκάνος προπονητής.

Ο ίδιος ο Ρεγκραγκί, μάλιστα, υπογράμμισε ότι το όνομα του παιδιού-θαύματος των Μπλαουγκράνα ήταν από τα πρώτα που του ήρθαν στο μυαλό όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του ως ομοσπονδιακός. Ο φάκελός του ήταν από τους πρώτους που μελέτησε όταν επέλεγε τους παίκτες που θα απάρτιζαν την ομάδα των «Λιονταριών του Άτλαντα».

Ο 48χρονος εξάντλησε όλες τις μεθόδους προκειμένου να πείσει τον Γιαμάλ να πει το «ναι», ωστόσο ό,τι έκανε δεν είχε αποτέλεσμα. Τα «θέλω» του παίκτη ήταν εξ αρχής ξεκάθαρα.

Όταν ο νεαρός επιθετικός επέμενε στην απόφασή του να αγωνιστεί για την Ισπανία, στην οποία είχε μεγαλώσει, ο «Γκουαρδιόλα του Μαρόκου» επιστράτευσε τα... μεγάλα μέσα φτάνοντας μέχρι και τον ίδιο τον βασιλιά! Ο Μοχάμεντ ο 6ος ζήτησε να συναντήσει δια ζώσης τον Λαμίν Γιαμάλ σε μία ύστατη προσπάθεια να τον μεταπείσει, όμως εκείνος ήταν και τότε ανένδοτος. Ήθελε να αγωνιστεί για την Ισπανία.

Ο 17χρονος επιθετικός έκτοτε φοράει τη φανέλα της Ρόχα, ωστόσο δεν ξεχνάει τις ρίζες του και σε κάθε παιχνίδι του EURO 2024 φροντίζει να αποδίδει φόρο τιμής στην πατρίδα του πατέρα και της μητέρας του, έχοντας τις σημαίες του Μαρόκου και της Ισημερινής Γουινέας αντίστοιχα στα ποδοσφαιρικά του παπούτσια.

🫡🌟 Lamine Yamal has three flags on his boots while playing for Barcelona and two flags while representing Spain at the Euros:



🇲🇦 Morocco, his father's homeland

🇬🇶 Equatorial Guinea, his mother's homeland

🇪🇸 Spain, the country he represents pic.twitter.com/EfL2LZxnW8