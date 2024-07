Ο μεγάλος πρωταγωνιστής της Εθνικής Ισπανίας στο EURO 2024, Λαμίν Γιαμάλ, συνηθίζει πολλές φορές να πανηγυρίζει αποτίοντας φόρο τιμής στη φτωχογειτονιά που μεγάλωσε!

Ζει το απόλυτο όνειρο κάθε εφήβου. Ο Λαμίν Γιαμάλ είναι το κορυφαίο πρόσωπο του EURO 2024. Όχι μόνο για την εθνική ομάδα της Ισπανίας, μα και για όλη τη διοργάνωση.

Λίγο πριν κλείσει τα 17 του χρόνια, ο νεαρότερος σκόρερ στην ιστορία των Euro, το παιδί - θαύμα της Μπαρτσελόνα, έκανε όλον τον πλανήτη να παραμιλά με την ιστορική γκολάρα που πέτυχε κόντρα στη Γαλλία στον ημιτελικό. Το βράδυ της Τρίτης (09/07), αφού έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα των «τρικολόρ» στο 21ο λεπτό του αγώνα, έτρεξε προς τον πάγκο της ομάδας του και χάθηκε στις αγκαλιές των συμπαικτών του.

Δεν είναι όμως λίγες οι φορές που πανηγυρίζει τιμώντας τη γειτονιά που μεγάλωσε. Πιο συγκεκριμένα, σχηματίζει με τα δάχτυλά του ένα 3, ένα 0 και ένα 4 (304). Τα τελευταία τρία ψηφία του ταχυδρομικού κώδικα της γειτονιάς Rocafonda (08304), μιας από τις πιο φτωχές γειτονιές της Καταλονίας, την οποία το ακροδεξιό VOX αποκάλεσε «πολυπολιτισμική κοπριά».

Nas comemorações de gols, Lamine Yamal faz um "304" com as mãos.



O significado do 304?



Esse número representa os dígitos finais do código postal do seu bairro, Rocafonda. Que é considerado uma das áreas mais pobres da Catalunha.



Essa área inclusive, já foi classificada como… pic.twitter.com/KWmkN0ICK4