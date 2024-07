Εντυπωσιακά πλάνα από τη συναυλία των «The Killers» κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, αφού το δημοφιλές συγκρότημα διέκοψη τη ροή του show για να δείξει την πρόκριση της εθνικής Αγγλίας!

Χαμός επικράτησε κατά τη διάρκεια της συναυλία των Killers το βράδυ της Τετάρτης (10/07) στην O2 Arena του Λονδίνου!

Ο λόγος; Το πασίγνωστο συγκρότημα διέκοψε το πρόγραμμά του για να δείξει πλάνα από τα τελευταία λεπτά του αγώνα της εθνικής Αγγλίας με την Ολλανδία για το EURO 2024 και τη νίκη- πρόκριση των «Τριών Λιονταριών» στον μεγάλο τελικό.

Τα φώτα της O2 Arena χαμήλωσαν και άρχισε να ακούγεται κανονικά ο σχολιαστής της αναμέτρησης καθώς όλοι παρακολουθούσαν τα τελευταία λεπτά του ημιτελικού.

Με το τελευταίο σφύριγμα, επικράτησε «τρέλα» με το κοινό να ενθουσιάζεται και το συγκρότημα να συνοδεύει την στιγμή με την μεγάλη του επιτυχία «Mr. Brighside».

Δείτε τα βίντεο:

Possibly the most electric moment of my life. When the Killers livestream the Euros right before England win and they hit us with Mr Brightside. pic.twitter.com/7Hlk4RN19V July 10, 2024

If you ever get the chance to watch England advance to the final of the Euros then sign along to the UK’s national anthem in an arena of 15,000 people, I highly recommend it. Utter perfection from The Killers. 👌🏼 pic.twitter.com/dVF0f14I1W — Emily (@_emilywalmsley) July 10, 2024