Σοβαρά επεισόδια στο Ντόρτμουντ λίγες ώρες πριν τον δεύτερο ημιτελικό, με τους Ολλανδούς να διαλύουν μπαρ που ήταν γεμάτο με Αγγλους οπαδούς.

Λίγες ώρες πριν τη σέντρα στο «BVB Stadion» και το κέντρο του Ντόρτμουντ μετατράπηκε σε πεδίο μάχης. Ολλανδοί οπαδοί επιτέθηκαν σε μπαρ τουρκικής ιδιοκτησίας, όπου ήταν γεμάτο με Βρετανούς οπαδούς. Για αρκετά λεπτά οι Οράνιε πετούσαν και έσπαγαν ό,τι έβρισκαν μπροστά τους, με τους Άγγλους να είναι εγκλωβισμένοι στην μπυραρία. Το κατάστημα υπέστη αρκετές ζημιές, υπήρξαν μικροτραυματισμοί, με την αστυνομία να αργεί να επέμβει. Ολλανδία και Αγγλία θα βρεθούν αντιμέτωπες στον 2ο ημιτελικό με στόχο το εισιτήριο για τον τελικό της Κυριακής (14/7), εκεί όπου περιμένει η Ισπανία.

10.07.2024 EURO 2024

Dutch🇳🇱 destroy a restaurant with Turks and Englnd fans in Dortmund🇩🇪, click more here online photos/videos: https://t.co/H5mtElruRU pic.twitter.com/np2KnINEf1