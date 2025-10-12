Η Ολλανδία διέλυσε εντός έδρας με 4-0 την Φινλανδία και είναι αγκαλιά με την πρόκριση στο Μουντιάλ, ενώ την έκπληξη έκαναν τα Νησιά Φερόε και μπήκαν στο... κόλπο για το «θαύμα».

7ος Ομιλος

Η Ολλανδία επικράτησε με χαρακτηριστική ευκολία της Φινλανδίας με σκορ 4-0 στην «Γιόχαν Κρόιφ Αρίνα» κι έκανε τεράστιο βήμα για την παρουσία της στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Άλλωστε, οι «Οράνιε» εδραιώθηκαν στην κορυφή του 7ου ομίλου, την ώρα που οι Φινλανδοί ουσιαστικά αποχαιρέτησαν τις ελπίδες ακόμη και για τη 2η θέση, για την οποία πλέον φαβορί είναι η Πολωνία. Το σκορ άνοιξε στο 8ο λεπτό με σουτ του Μάλεν, ενώ στο 17’ ο Φαν Ντάικ με κεφαλιά, ύστερα από εκτέλεση φάουλ του Μέμφις, έκανε το 2-0. Στο 36’, ο Τίμπερ έστειλε την μπάλα στο δοκάρι με κεφαλιά και αμέσως μετά, η Ολλανδία κέρδισε πέναλτι για χέρι του Τένχο σε σουτ του Κλάιφερτ. Ο Μέμφις ανέλαβε την εκτέλεση και πέτυχε το 3-0. Στο δεύτερο μέρος οι Ολλανδοί έριξαν τον ρυθμό, αλλά στο 84’ ο Χάκπο πέτυχε το 4-0 με δυνατό σουτ.

8ος Ομιλος

Η Κύπρος συνέτριψε με 4-0 το Σαν Μαρίνο εκτός έδρας και πέτυχε τη δεύτερη νίκη της στον όμιλο και έφτασε τους 8 βαθμούς. Οι φιλοξενούμενοι άρχισαν δυναμικά το ματς, παίρνοντας προβάδισμα στο 10ο λεπτό με τέρμα του Λοΐζου. Οι Κύπριοι διατήρησαν τον έλεγχο και δημιούργησαν ευκαιρίες για δεύτερο γκολ, όμως οι επεμβάσεις του Κολόμπο κράτησαν το σκορ αμετάβλητο. Η καλύτερη στιγμή των γηπεδούχων ήρθε στο 42', με τον Μπεράρντι να χάνει μοναδική φάση. Στο 60' ο Ανδρέου σημείωσε το 0-2, σκοράροντας στην επαναφορά μετά από δοκάρι του Λοΐζου. Στο 67', ο Κάστανος ευστόχησε σε πέναλτι που κέρδισε ο Κακουλλής. Ο Κακουλλής διαμόρφωσε το 0-4 στο 79', έπειτα από ασίστ του Κορέια.

12ος Ομιλος

Άλλη μια εντυπωσιακή νίκη πέτυχαν τα Νησιά Φερόε, πλησιάζοντας σε απόσταση αναπνοής την Τσεχία και την Κροατία στην κορυφή του ομίλου. Αν και ελπίζουν σε ένα μικρό «θαύμα», όλα θα κριθούν στην τελευταία αγωνιστική. Το εκτός έδρας ματς με την Κροατία τον Νοέμβριο προβλέπεται δύσκολο, ενώ η Τσεχία έχει πιο βατό έργο, φιλοξενώντας το Γιβραλτάρ. Στο αγωνιστικό κομμάτι, τα Νησιά Φερόε δεν δίστασαν να κοιτάξουν στα μάτια την Τσεχία, που παρουσιάστηκε κατώτερη των περιστάσεων. Το σκορ άνοιξε στο 67’ ο Σόρενσεν, δίνοντας προβάδισμα στους γηπεδούχους (1-0). Οι Τσέχοι ισοφάρισαν στο 79’ με τον Κάραμπετς, ο οποίος είχε περάσει ως αλλαγή, αλλά δύο λεπτά αργότερα ο Άγκναρσον, επίσης προερχόμενος από τον πάγκο, έκανε το 2-1, χαρίζοντας τη νίκη. Η Κροατία και η Τσεχία έχουν από 13 βαθμούς, με την πρώτη να υπερτερεί στη διαφορά τερμάτων, αλλά και με δυο ματς λιγότερα. Τα Νησιά Φερόε ακολουθούν με 12.