Δανία - Ελλάδα: Που θα δείτε το ματς της Εθνικής και τα υπόλοιπα παιχνίδια των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου
Στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων του ποδοσφαίρου σήμερα (12/10), ξεχωρίζει το ματς ανάμεσα στην Εθνική Ελλάδος και τη Δανία.
Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς μετά την ήττα στη Γλασκώβη από τη Σκωτία με 3-1 (9/10) γνωρίζει καλά πως απόψε παίζει το τελευταίο της χαρτί, όσον αφορά την προσπάθεια πρόκρισης στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο αγώνας θα μεταδοθεί απευθείας από τον Alpha στις 21:45.
Το ενδιαφέρον φυσικά θα υπάρχει και νωρίτερα, καθώς στις 19:00 (Novasports 2) η Σκωτία υποδέχεται την αδύναμη Λευκορωσία, στο άλλο ματς του ομίλου μας. Το μεσημέρι, και συγκεκριμένα στις 16:00, η Κύπρος φιλοξενείται από το Σαν Μαρίνο (Novasports Start) και οι παίκτες του Άκη Μάντζιου θα ψάξουν τη νίκη, μετά το 2-2 με τη Βοσνία.
Τέλος, στις 21:45 υπάρχει και ο αγώνας της Ρουμανίας με την Αυστρία (Novasports Prime) που έχει το δικό του ενδιαφέρον.
Οι μεταδόσεις της ημέρας
- Σαν Μαρίνο - Κύπρος (16:00, Novasports Start)
- Νησιά Φερόε - Τσεχία (19:00, Novasports Start)
- Σκωτία - Λευκορωσία (19:00, Novasports 2)
- Ολλανδία - Φινλανδία (19:00, Novasports 1)
- Δανία - Ελλάδα (21:45, Alpha)
- Ρουμανία - Αυστρία (21:45, Novasports Prime)
- Λιθουανία - Πολωνία (21:45, Novasports Start)
- Κροατία - Γιβραλτάρ (21:45, Novasports 1)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.