Το πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων της ημέρας (12/10) για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, με την αναμέτρηση ανάμεσα στην Εθνική Ελλάδος και τη Δανία.

Στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων του ποδοσφαίρου σήμερα (12/10), ξεχωρίζει το ματς ανάμεσα στην Εθνική Ελλάδος και τη Δανία.

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς μετά την ήττα στη Γλασκώβη από τη Σκωτία με 3-1 (9/10) γνωρίζει καλά πως απόψε παίζει το τελευταίο της χαρτί, όσον αφορά την προσπάθεια πρόκρισης στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο αγώνας θα μεταδοθεί απευθείας από τον Alpha στις 21:45.

Το ενδιαφέρον φυσικά θα υπάρχει και νωρίτερα, καθώς στις 19:00 (Novasports 2) η Σκωτία υποδέχεται την αδύναμη Λευκορωσία, στο άλλο ματς του ομίλου μας. Το μεσημέρι, και συγκεκριμένα στις 16:00, η Κύπρος φιλοξενείται από το Σαν Μαρίνο (Novasports Start) και οι παίκτες του Άκη Μάντζιου θα ψάξουν τη νίκη, μετά το 2-2 με τη Βοσνία.

Τέλος, στις 21:45 υπάρχει και ο αγώνας της Ρουμανίας με την Αυστρία (Novasports Prime) που έχει το δικό του ενδιαφέρον.

Οι μεταδόσεις της ημέρας