Ο Ντιντιέ Ντεσάν θα συνεχίσει να βρίσκεται στην άκρη του πάγκου της εθνικής Γαλλίας, καθώς όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, έχει φέρει εις πέρας την αποστολή που του έχει ανατεθεί.

Ο πρόεδρος της Γαλλικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, Φιλίπ Ντιαλό, ανέφερε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να αμφισβητηθεί το μέλλον του Ντιντιέ Ντεσάν ως προπονητή της Εθνικής ομάδας, παρά τον αποκλεισμό της στην ημιτελική φάση του EURO 2024 από την Ισπανία.

Ο Ντιαλό πρόσθεσε ότι θα έρθει σε επικοινωνία με τον Ντεσάν εντός των επόμενων ημερών, ώστε να διαπιστώσει αν και ο ομοσπονδιακός θέλει να συνεχίσει να ηγείται της ομάδας, με την οποία έχει φθάσει μέχρι την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2018.

Όπως ανέφερε στην «L'Equipe» ο ίδιος ο πρόεδρος, η μέχρι τώρα πορεία του 55χρονου προπονητή έχει κριθεί ως επιτυχημένη και αυτός είναι ο λόγος που θα συνεχίσει την αποστολή του.

Ο Ντεσάν ανέλαβε την ηγεσία της Γαλλίας μετά το EURO 2012. Έκτοτε, με αυτή την ομάδα κατάφερε να προκριθεί στα ημιτελικά των τεσσάρων από τις έξι μεγάλες διοργανώσεις στις οποίες συμμετείχε.



🚨🇫🇷 Didier Deschamps will stay as France head coach until World Cup 2026.



FFF president Diallo: “Deschamps has a contract and he’s achieved the sporting objective that was set for him. Didier will continue his mission”, Diallo told L’Équipé. pic.twitter.com/wpfNPPbR4x