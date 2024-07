Ο Λαμίν Γιαμάλ αποδεικνύεται κομβικός για την Ισπανία. Με την γκολάρα απέναντι στη Γαλλία, έγινε ο νεότερος παίκτης που σκοράρει σε EURO ή Παγκόσμιο Κύπελλο, ξεπερνώντας τον μεγάλο Πελέ.

Είναι 16 ετών και γράφει ήδη τη δική του ιστορία. Ο Λαμίν Γιαμάλ δεν καταλαβαίνει από άγχος και πίεση, κάτι που φρόντισε να αποδείξει και στην αναμέτρηση της Ισπανίας με τη Γαλλία, στον μεγάλο ημιτελικό του EURO 2024.

Αφότου έγινε ο νεότερος παίκτης που αγωνίζεται σε ημιτελικά Ευρωπαϊκού ή Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, ο Γιαμάλ ισοφάρισε σε 1-1 στο 21' με ένα γκολ-ζωγραφιά.

Σε ηλικία 16 ετών και 362 ημερών, έγινε ο νεότερος παίκτης που σκοράρει σε EURO ή Παγκόσμιο Κύπελλο, κάτι που δεν είχε καταφέρει να κάνει ούτε ο σπουδαίος Πελέ. Ο Βραζιλιάνος ήταν 17 ετών και 239 ημερών όταν είχε βρει δίχτυα στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1958, ρεκόρ το οποίο έλαβε τέλος 66 χρόνια μετά.

Αναλυτικά, οι νεότεροι σκόρερ σε μεγάλη διοργάνωση

16 - Youngest players in history to score in EURO + World Cup:



1 - LAMINE YAMAL 🇪🇸 (16 years and 362 days).

2 - Pelé 🇧🇷 (17 years and 239 days)

3 - Manuel Rosas 🇲🇽 (18 years and 93 days)

4 - Gavi 🇪🇸 (18 years and 110 days)



