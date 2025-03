Σε ένα... περίεργο σκάνδαλο που αφορά τα γήπεδα που θα φιλοξενήσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030 φαίνεται πως έχει εμπλακεί η ισπανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία (RFEF).

Η Ισπανία ετοιμάζεται να φιλοξενήσει για πρώτη φορά μετά το 1982 Παγκόσμιο Κύπελλο, το οποίο θα συνδιοργανώσει το 2030 μαζί με την Πορτογαλία και το Μαρόκο.

Την περασμένη εβδομάδα, η ισπανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία (RFEF) ανακοίνωσε τα έντεκα γήπεδα της χώρας που θα ανοίξουν τις θύρες τους για τις αναμετρήσεις των αγώνων, ωστόσο η ισπανική εφημερίδα «El Mundo» ισχυρίζεται ότι η RFEF έχει χειραγωγήσει τα αποτελέσματα στην επιλογή των συγκεκριμένων γηπέδων.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι εγκαταστάσεις επιλέχθηκαν το καλοκαίρι του 2024 και το 11ο στην κατάταξη ήταν το «σπίτι» της Θέλτα που αναμένεται να ανακατασκευαστεί. Ωστόσο, μόλις 48 ώρες μετά, «η ομάδα αξιολόγησης τροποποίησε το υπολογιστικό φύλλο του Excel», αλλάζοντας τη σειρά με το «Balaidos Stadium» να μένει εκτός και τη θέση του να παίρνει το γήπεδο της Σοσιεδάδ!

Ο Δήμαρχος του Βίγκο, Άμπελ Καμπαγιέρο, έχει ζητήσει διαφάνεια στις διαδικασίες, καθώς και εξηγήσεις από τον πρόεδρο της RFEF, Ραφαέλ Λουθάν. Να σημειωθεί ότι το σύστημα κατάταξης βαθμολόγησε «την κατασκευή, την λειτουργική ικανότητα, την οικονομική δομή και τις εγκαταστάσεις των πόλεων».

🏟️ Spain's head of World Cup 2030 organisation has resigned after being accused of fixing the process to decide which stadiums would host matches.



