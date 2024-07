Στα «κόκκινα» ήταν το κλίμα στη Γερμανία μετά το τέλος της αναμέτρησης με την Ισπανία, με τον βοηθό του Γιούλιαν Νάγκελσμαν, Σάντρο Βάγκνερ, να κάνει «ντου» στα αποδυτήρια των διαιτητών και να τα «χώνει» στον Άντονι Τέιλορ!

Μεγάλο ντόρο έχει σηκώσει η επίμαχη φάση με το χέρι του Μαρκ Κουκουρέγια στον μεγάλο προημιτελικό της Ισπανίας με τη Γερμανία. Ο Τζαμάλ Μουσιάλα σούταρε εκτός περιοχής και η μπάλα σταμάτησε στο χέρι του Ισπανού αμυντικού της Τσέλσι, με τον Άντονι Τέιλορ ωστόσο να αφήνει το παιχνίδι να εξελιχθεί και τον VAR να συμφωνεί μαζί του.

Μια απόφαση που προκάλεσε τα νεύρα των Γερμανών μετά το τέλος του αγώνα, με τον βοηθό του Γιούλιαν Νάγκελσμαν, Σάντρο Βάγκνερ, να παίρνει την κατάσταση στα χέρια του. Σύμφωνα με την «BILD» ο άλλοτε επιθετικός της εθνικής Γερμανίας δεν συγκρατήθηκε και μετά το τέλος του προημιτελικού «μπούκαρε» στα αποδυτήρια των διαιτητών.

Εκεί ο Βάγκνερ τα είπε σε έντονο ύφος στον Άντονι Τέιλορ, φωνάζοντας του για τη συγκεκριμένη φάση αλλά για τη διαχείριση που έκανε γενικότερα ο Άγγλος διαιτητής στον παιχνίδι. Στη Γερμανία κάνουν λόγο για ξεκάθαρο πέναλτι στη φάση του Κουκουρέγια που βρήκε την μπάλα με το χέρι.

Sandro Wagner was seen storming into the referee's dressing room after yesterday's game and was heard loudly insulting referee Anthony Taylor [@BILD] pic.twitter.com/cFls7TtgjP