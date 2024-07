Ποινή δύο αγωνιστικών επιβλήθηκε από την UEFA στον Μερίχ Ντεμιράλ για τον χαιρετισμό των «Γκρίζων Λύκων», με τον Τούρκο στόπερ να τίθεται εκτός από τον προημιτελικό με την Ολλανδία αλλά και από τον ενδεχόμενο ημιτελικό σε περίπτωση που η Τουρκία προκριθεί. Στα... μαλακά ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ.

Η UEFA τιμώρησε επίσημα τον Μερίχ Ντεμιράλ για τον χαιρετισμό των «Γκρίζων Λύκων». Ο Τούρκος κεντρικός αμυντικός πανηγύρισε το δεύτερο του γκολ απέναντι στην Αυστρία με τον χαρακτηριστικό χαιρετισμό των «Γκρίζων Λύκων».

Μια κίνηση που προκάλεσε διπλωματικό επεισόδιο ανάμεσα σε Γερμανία και Τουρκία. Όπως ενημέρωσε επίσημα η UEFA, ο Ντεμιράλ τιμωρήθηκε με ποινή δύο αγωνιστικών, κάτι που σημαίνει πως θα χάσει τόσο τον προημιτελικό με την Ολλανδία, όσο και τον ημιτελικό, εάν η Τουρκία καταφέρει να ξεπεράσει το εμπόδιο των «Οράνιε».

Σύμφωνα με τα τουρκικά Μέσα η ομοσπονδία της χώρας έχει ήδη προσφύγει στο CAS για την άρση της ποινής. Από την άλλη, στα... μαλακά έπεσε ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ καθώς στον Άγγλο σταρ επιβλήθηκε πρόστιμο αλλά και ποινή μιας αγωνιστικής την οποία θα την εκτίσει μετά το τέλος του EURO 2024. Για τον Άγγλο η τιμωρία αυτή δεν σημαίνει κάτι όσον αφορά το EURO, καθώς ο Άγγλος έχει τη δυνατότητα να εκτίσει την ποινή του μέσα στο έτος σε οποιοδήποτε παιχνίδι επιλέξει ο ίδιος και η ομοσπονδία της χώρας του.

🚨 UEFA confirm 2 game ban for Merih Demiral with immediate effect.



He’s not gonna be available for game vs Netherlands and if they proceed to the semi finals.



Turkish Federation has appealed to CAS.



↪️ Bellingham will be available, Demiral will not be available. pic.twitter.com/FB6zvHeRL5